Hayatta olmasalar da servet kazanıyorlar
Sağlıklarında küresel şöhrete sahip ünlü şarkıcılar, ölümlerinin üzerinden yıllar geçse de çalışmaları, servet değerinde ilgi görüyor
Forbes'in açıklamasına göre; sağlıklarında küresel şöhrete sahip şarkıcılar, ölümlerinden sonra da deyim yerindeyse para basmaya devam ediyor.
Şarkılarının 2024'teki telif ücretleri ve adlarına çıkarılan ürünlerden elde edilen gelir, muazzam ölçülerde... Hayatını geçtiğimiz yıl kaybeden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin anı kitabı ve telif gelirleri de bir hayli yüksek ölçüye ulaştı.
Geçmiş yıllarda hayatını kaybeden 10 ünlünün 2024'teki geliri 1 milyar 79 milyon dolar oldu.
• MICHAEL JACKSON
25 Haziran 2009 (50)
600 milyon Dolar
• FREDDIE MERCURY
24 Kasım 1991 (45)
250 milyon Dolar
• ELVIS PRESLEY
16 Ağustos 1977 (42)
50 milyon Dolar
• RIC OCASEK
15 Eylül 2019 (75)
45 Milyon Dolar
• PRINCE
21 Nisan 2016 (57)
35 Milyon Dolar
• BOB MARLEY
11 Mayıs 1981 (36)
34 Milyon
• MATTHEW PERRY
28 Ekim 2023 (54)
18 Milyon Dolar
• JOHN LENNON
8 Aralık 1980 (40)
17 Milyon Dolar
• JAMES BROWN
25 Aralık 2006 (73)
15 Milyon Dolar
• WHITNEY HOUSTON
11 Şubat 2012 (48)
15 Milyon Dolar