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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Apple Watch hastalık belirtilerini önceden tespit ediyor, uyarı veriyor - Teknoloji Haberleri

        Apple Watch hastalık belirtilerini önceden tespit ediyor, uyarı veriyor

        Apple Watch'un Series 8 ve daha yeni modellerinde bulunan Vitals uygulaması, kullanıcıların sağlık durumlarını yakından izleyerek hastalık belirtilerini önceden tespit etme konusunda dikkat çekici bir yenilik sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların COVID-19 veya soğuk algınlığı gibi hastalıkların erken aşamalarında belirtileri fark etmelerini sağlıyor.

        Giriş: 30.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:17
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        Apple Watch'un Series 8 ve daha üst modellerde yer alan Vitals uygulaması ile kullanıcıların uyurken alınan kritik sağlık ölçümlerini analiz ediliyor, böylece hastalık belirtileri önceden işaretlenebiliyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcıların sağlık durumlarını daha iyi anlamalarına ve erken önlem almalarına yardımcı oluyor.

        HANGİ VERİLERİ ALIYOR?

        Teknoloji devinin saat serisinde bulunan Vitals uygulaması, kullanıcıların uyurken alınan sağlık ölçümlerini (kalp atış hızı, solunum hızı, bilek sıcaklığı, kan oksijeni seviyeleri ve uyku süresi) izliyor ve analiz ediyor. Uygulama, her ölçümün tipik aralığını belirler ve eğer iki veya daha fazla ölçüm bu aralığın dışında kalırsa, kullanıcıya bir bildirim gönderiyor. Bu bildirimler, kullanıcıları potansiyel sağlık sorunları hakkında uyarırken, nedenleriyle ilgili de bilgiler sunuyor.

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        Konu ile ilgili bilgi veren Apple, Vitals uygulamasının tıbbi bir tanı veya tedavi amacı taşımadığını vuruguluyor. Şirketin bildirdiğine göre uygulama, kullanıcıların sağlık durumlarını takip etmelerine ve potansiyel sağlık sorunları hakkında erken uyarılar almalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış. Apple, kullanıcıların herhangi bir sağlık sorunu durumunda mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmaları gerektiğini belirterek, "Birden fazla ölçüm tipik aralığınızın dışındaysa, örneğin ilaçlar, yükseklik değişiklikleri veya hastalık gibi dahil olabilecek faktörler için bağlamla birlikte bir bildirim alırsınız" açıklamasını yaptı.

        BÜYÜK VERİNİN ÖNEMİ

        Günümüzde büyük veri, sağlık sektöründe devrim yaratacak şekilde kullanılmakta ve bireylerin sağlık durumlarını daha yakından izlemelerine, hastalıkları daha hızlı teşhis etmelerine ve önleyici tedbirler almalarına olanak tanıyor. Sağlık verileri, hastaların günlük yaşamlarındaki biyometrik ölçümlerden, tıbbi geçmişlerine kadar geniş bir yelpazede bilgiler içermekte ve büyük veri analitiği sayesinde bu bilgiler anlamlı hale getiriliyor. Apple Watch gibi giyilebilir teknoloji cihazları, sürekli sağlık verisi toplayarak büyük veri havuzuna katkı sağlar ve bu veriler, hastalıkların erken teşhis edilmesi ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. Büyük veri, sağlık sektöründe bireylerin daha sağlıklı yaşamalarına yardımcı olabilecek yenilikçi çözümler sunar ve sağlık hizmetlerinin daha kişiselleştirilmiş ve etkili hale gelmesine katkıda bulunuyor.

        Ancak son dönemde hemen her teknoloji firmasının, kullanıcılarının sağlık verilerini çok daha önemser hale gelmesi ve gelişimini bu yönde yapması yalnızca kullanıcıların sağlıklarını korumakla açıklanabilecek bir durum da değil. Büyük verinin önemine bakıldığında kişilerin sağlık verilerinin şirkete kattığı maddi değer çok daha geniş çaplı bir pazarı da ortaya çıkartıyor.

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