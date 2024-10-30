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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da iki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!

        Sakarya'da, eğlence mekanının önünde müşteriler arasında çıkan kavgada, diğer gruptan kaçarken çelme takılması sonucu yola düşen 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek'i, seyir halinde olan otomobil ezdi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Çiçek, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 08:44 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:36
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        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
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        Sakarya'da olay, 24 Ekim gecesi Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'ndeki alkollü eğlence mekânının önünde meydana geldi.

        MEKANDA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre mekanda müşteri olarak bulunan Hilmi Tunahan Çiçek (21) ile T.K. ve beraberindeki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        KAÇMAK İSTERKEN ÇELME TAKTILAR

        Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Arbede sırasında, kaldırımdaki gruptan kaçmak için yola yönelen Çiçek’e, T.K. çelme taktı.

        ÜZERİNDEN OTOMOBİL GEÇTİ

        Yola düşen Hilmi Tunahan Çiçek’in üzerinden o sırada seyir halinde olan Y.A. idaresindeki otomobil geçti. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tunahan Çiçek, tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

        Hilmi Tunahan Çiçek, 21 yaşındaydı.
        Hilmi Tunahan Çiçek, 21 yaşındaydı.

        Çiçek’in cenazesi Serdivan ilçesinde, Yazlık Karaboğaz Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili T.K.’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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        #sakarya
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