100 bin sosyal konut yapılacak

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda konut sektörüne dair planlamalar açıklandı. Programda deprem bölgesinde yapımı süren afet konutlarına yer verilirken 100 bin de sosyal konut yapımın gerçekleşeceği belirtildi.

Programın Merkezi Yönetim Bütçesi kısmında; , deprem konutlarının yapımı ve altyapı giderleri için 244,9 milyar TL, sosyal konut yapımı için 22,9 milyar TL kaynak ayrıldığı ifade edildi.

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Enflasyon ve Para Politikası bölümünde, "Konut kira ve satışlarındaki fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik konut arzını artırıcı ve konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirilecektir" ifadeleri kullanıldı. Bu doğrultuda 'Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi kolaylaştırılacaktır', 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOKİ tarafından gerçekleştirilmek üzere Sosyal Konut Projesi kapsamında ihalesi tamamlanan 100 bin konut inşaat faaliyetlerine devam edilecektir', 'İlk Evim Arsa Projesi ile arsa üretimine devam edilecek olup yaklaşık 103 bin hak sahibi için plan onayının tamamlanması sağlanacaktır' denildi.

Programın konut bölümünde yine 'dar gelirliye sosyal konut' vurgusu yapılarak, "Özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecektir" ifadeleri kullanıldı. Sorumlu kuruluşlar olarak, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (S), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları'nı yer aldığı bölümde, 'Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut üretimi yapılacaktır." denildi.

Hedefler kısmında da 2023'te 125 bin sosyal konut yapıldığı, 2024'te 100 bin ve 2025'te yine 100 bin sosyal konut üretileceği kaydedildi.