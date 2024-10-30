Edin Dzeko, Kapadokya'yı keşfetti

Türkiye'nin en fazla turist çeken destinasyonlarından Kapadokya, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor.

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Eşsiz doğal güzelliğiyle dünyada türünün tek örneği olan Kapadokya, Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Edin Džeko ve ailesinin de ilgi alanına girdi.

Bosna Hersek vatandaşı olan Edin Džeko, eşi Amra Džeko ve çocuklarıyla gittiği Kapadokya'da bölgenin doğal güzelliğine hayran kaldı. Džeko ailesi balon uçuşunu deneyimlerken yer altı şehirlerini de gezdi. REKLAM

Edin Džeko ile Amra Džeko, balon turunda Kapadokya'yı havadan seyrederken romantik bir an da yaşadı.

Edin Džeko, her izin gününde ailesiyle birlikte İstanbul'un tarihi ve ikonik yerlerini ziyaret ediyor.