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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!

        İstanbul'da, 27 yaşındaki Ayşe A., annesine saldırmaya çalıştığını iddia ettiği 60 yaşındaki babası Atalay A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan şüpheli, "Alkollü eve gelmişti elindeki bıçakla annemin üzerine yürüdü, ben araya girdim. Bıçak yere düşünce aldım. Aramızdaki itiş kakış sırasında olay meydana geldi" dedi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:41 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:20
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        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
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        İstanbul Ümraniye, Dumlupınar Mahallesi’nde 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 60 yaşındaki Atalay A.'yı bıçaklanarak yaralanmış bir şekilde buldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre hemen hastaneye kaldırılan Atalay A. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 27 yaşındaki Ayşe A.’yı gözaltına aldı. Ayşe A. emniyette verdiği ifadesinde; "Sürekli eve alkollü geliyordu. Bana ve anneme şiddet uyguluyordu. Olay günü yine eve alkollü geldi. Annemle kavga ettiler. Elindeki bıçakla onun üzerine yürüyünce ben araya girdim.

        "BIÇAĞI ALMAYA ÇALIŞIRKEN ONA SAPLANDI"

        İtişme sırasında bıçak yere düştü. Ben bıçağı aldım. Benim elimden bıçağı almaya çalışırken bıçak ona saplandı" dediği öğrenildi.

        Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri işlemleri tamamlanan şüpheli Ayşe A.’yı gözaltına aldı. Şüpheli Ayşe A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
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