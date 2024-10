Türkiye’de bu Ekim ayı yağmursuz geçti, Kasım’dan ise iyi haberler var.

Hava tahminleri gelecek 10 gün içinde yağışlı havanın kuzey, doğu ve güneydoğu bölgelerde geri döneceğini gösteriyor. Orta Anadolu ve özellikle Ege Bölgesi ise kurak günlere devam ediyor. Genel olarak içinde bulunduğumuz yüksek basınç alanı, hem yağışa izin vermiyor hem de hava kalitesini düşürüyor. Bugünlerde hastalıkların artmasında yeterince sirküle olamayan havanın da etkisi hissediliyor.

İstanbul’da güneşli günler çarşamba ve perşembe sürerken hafta sonu hava biraz soğuyor. En yakın yağmur ihtimali pazar günü, İstanbul’un biraz doğusunda ise perşembe ve pazar günleri zayıf kuvvette yağmur bekliyoruz. Marmara genelinde sıcaklıklar 17 ila 20°C arasında, güneş ısıtıyor ancak gölgeler üşütüyor.

BEREKETTEN ÇOK FELAKET

İspanya’da son 48 saatte yaşanan büyük seller, ülkenin doğu ve güneydoğu kesimlerinde 50’nin üzerince can kaybı ve yüzlerce kayıp ile ağır bir bilanço bırakıyor. İspanya, Portekiz, İtalya (güneyi), Yunanistan ve Türkiye aslında her mevsim geçişinde bugün İspanya’da olan gibi aşırı yağışlara kapılabilir. Akdeniz’deki en büyük gelecek endişelerinden biri, yağmurların bir süre geciktikten sonra aşırı biçimde geri dönmesi, metrekareye 100 ila 300 mm gibi aşırı halde her yeri su altında bırakarak bereketten çok felakete dönüşmesi. Şehir selleri ile tek olayda yüzlerce can kaybı, büyük ekonomik kayıp ve doğada yaşanan tahribat gibi ağır sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bu endişe Türkiye’de bizim de aklımızda ve gelecek planlarımızda yer edinmeli.