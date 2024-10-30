Boşanma aşamasındaydı! Markete giderken kâbusu yaşadı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Bir çocuk annesi Selin İ. (25), eşi Koray İ'den (30) şiddet gördüğü gerekçesiyle 3 ay önce evini terk ederek, Bahçeşehir Mahallesi'ndeki ailesinin yanına yerleşti.

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ARAÇLA GELİP KAÇIRMAYA ÇALIŞTI AA'da yer alan habere göre eşinden ayrılmak için boşanma davası açan Selin İ, markete gitmek için sokağa çıktığı sırada arkasından başkasının kullandığı hafif ticari araçla gelen eşi tarafından zorla kaçırılmaya çalışıldı.

KADIN DİRENİNCE KAÇTI Kadının direnmesi üzerine Koray İ, araca binerek olay yerinden kaçtı. Daha sonra Selin İ, telefonla polisi arayarak yardım istedi. REKLAM

POLİS, ZANLIYI YAKALADI Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koray İ'yi yakalamak için araştırma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli Koray İ'yi yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Eşini öldürmekle de tehdit ettiği öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Polis ekipleri, olayda aracı kullanan şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Selin İ'nin kaldığı evden dışarıya çıkması ve boşanma aşamasındaki kocasının hafif ticari araçla arkasından gelmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Koray İ'nin eşini zorla araca bindirmeye çalıştığı, kadının direnmesi üzerine araca binip uzaklaşması da yer alıyor.