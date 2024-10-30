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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şapka ve gözlükle kamuflaj yaptılar! Önce süslendiler sonra soydular! | Son dakika haberleri

        Şapka ve gözlükle kamuflaj yaptılar! Şıkır şıkır giyinip soyguna gittiler!

        Adana'da, dikkat çekmemek için şık giyinip, yüzlerini şapka ve güneş gözlüğüyle gizleyen 22 yaşındaki Bahar Fidan, 20 yaşındaki Sevil Fidan, 28 yaşındaki Sevda Demir ile 23 yaşındaki Tuğçe Çelik, girdikleri 3 ayrı daireden 950 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler yakalanıp, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:38 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:53
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        Şapka ve gözlükle kamuflaj yaptılar! Önce süslendiler sonra soydular!
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        Adana'da olay, 16 Ekim'de saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini şapka ve güneş gözlüğü ile gizleyen Bahar Fidan (22), kuzeni Sevil Fidan (20), Sevda Demir (28) ile Tuğçe Çelik (23), güvenlik görevlisinin yanından geçerek siteye girdi.

        450 BİN TL'LİK ZİYNET EŞYASI ÇALDILAR

        DHA'daki habere göre 4 kadın, apartmana girdikten sonra o sırada iş yerinde olan Sanem Ö.'nün dairesinin olduğu 12'nci kata çıktı. Çelik kapıyı zorlayarak daireye giren 4 kadın, yaklaşık 450 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyalarını çaldı. Şüpheliler, çantalarına doldurdukları altınlarla siteden ayrıldı.

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        400 BİN TL'LİK ALTINI ALIP KAÇTILAR

        Şüphelilerden Sevda Demir ile Tuğçe Çelik, 17 Ekim'de de Duygu Ç.'nin Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartman dairesine girip, 400 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalıp, kaçtı.

        ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

        Her iki olayda da apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin dikkat çekmemek için şık giyindikleri görüldü. Evlerine geldiklerinde hırsızlığı fark eden Sanem Ö. ve Duygu Ç.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        OSMANİYE'DEN GELMİŞLER

        Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin, hırsızlık yapmak için Osmaniye'den geldiği ve Sarıçam ilçesinde saklandıkları belirlendi.

        4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Şüphelilerin 18 Ekim'de de Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir evden 100 bin liralık altın çaldığı saptandı. Çalışmalarını sürdüren polis, 4 şüpheliyi saklandıkları adrese yapılan baskınla yakaladı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Emniyete götürülen şüpheliler görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul edip, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahar Fidan, kuzeni Sevil Fidan, Sevda Demir ile Tuğçe Çelik çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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