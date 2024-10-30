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        Haberler Gündem Politika Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması | Son dakika haberleri

        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin "Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler. İzni kim veriyor? Başsavcı. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar bakan yardımcısıydı. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek orada. O piyonu, o seyyar giyotini oradan alın." dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kendisine yönelik teşekkür etmesi hakkında da "Milyonlar anladı bir sen anlayamamışsın. Teşekkür önemli ama bir meseleyi bir kişinin özgürlüğü ile özdeşleştirmek, sorunu görmeyen bir önermedir. Ben Meclis'i adres gösteriyorum. Sen Bahçeli ile birlikte Öcalan'a Meclis'i adres gösteriyorsun. Bir kişiyi aktörleştirip bana teşekkür ederseniz, Öcalan odaklı bu durumu sürdüreceğinizi gösterir. Bu demokratik değil, doğru da değil." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 14:24 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:13
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        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen "Emek Örgütleri Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

        Esenyurt'un CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınmasına sert tepki gösteren Özel şunları söyledi:

        "Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler. İzni kim veriyor? Başsavcı. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar bakan yardımcısıydı. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek orada. O piyonu, o seyyar giyotini oradan alın. Kendilerini nasıl yönetmesi gerektiğini Esenyurt halkı mı karar verecek, Akın Gürlek mi? Ahmet Özer'in seçim öncesi Adli Sicil Kaydı raporunda seçilmesi için herhangi bir suç kaydı ve sicili temiz ancak sen 10 yıldır izliyoruz diyerek gözaltına alıyorsun. Bu nasıl bir iştir.

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        CUMHURBAŞKANI'NIN BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI AÇIKLAMASI

        Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında kendisine yönelik teşekkür etmesi hakkında da şunları söyledi:

        "Cumhurbaşkanı bizi yanlış anladı. Ben çözümün adresi olarak Meclis'in gösterilmesinden yanayım. Milyonlar anladı bir sen anlayamamışsın. Teşekkür önemli ama bir meseleyi bir kişinin özgürlüğü ile özdeşleştirmek, sorunu görmeyen bir önermedir. Ben Meclis'i adres gösteriyorum. Sen Bahçeli ile birlikte Öcalan'a Meclis'i adres gösteriyorsun. Bir kişiyi aktörleştirip bana teşekkür ederseniz, Öcalan odaklı bu durumu sürdüreceğinizi gösterir. Bu demokratik değil, doğru da değil. Biz Meclis'in merkez olduğu şeffaf adil bir süreçten yanayım. Kabalık etmeyeceğim her teşekkürüm bir değeri vardır. Ama bu teşekkür yanlış bir zemindedir."

        ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT

        Özel'in gündeminde öğretmen atamalarında mülakat da vardı. Özel, "Bu sorunu ortadan kaldırmalıyız. Eğitim ve işçi sendikalarını güçlendirmek önceliğimiz olacak. ifadelerini kullandı.

        ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

        Özel, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin ise "Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim Akademisi uygulamasıyla milyonlarca öğretmen adayı mağdur edildi. Milli Eğitim Bakanlığı yönetimi, organize bir kötülük merkezine dönüşmüş durumda. 1 milyon diplomaya adeta el konulmuş ve büyük bir emek hırsızlığı yaşanmıştır." diye konuştu.

        EMEKLİLERİN DURUMU

        CHP lideri Özel, emeklilerin durumu hakkında da konuştu.

        Emeklilerin çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğunu dile getiren Özel şöyle konuştu:

        "Dün Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladık. 81 ilde vatandaşlarımız terörden korkmadıklarını ilan ettiler, kalabalıklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladılar.

        Emekliler çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıyalar. Emekliler bu iktidar göreve geldiğinde 8 çeyrek alırken, şimdi 2,5 çeyrek altın alıyor. 5,5 çeyrek altın kayıp. En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkmalıdır.

        Durum asgari ücrette de hiç farklı değil. Her işçi her ay 4 çeyrek altın kayıpta. Bu iktidar her ay 4 çeyrek altın yokluk vergisi alıyor. ama zenginden birşey almıyor.

        Karşı karşya olduğumuz durum mutlaka ve mutalaka örgütlü mücadele ve bu hak alınana kadar birlikte mücadele öğütlemektedir."

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        #Özgür Özel
        #Esenyurt
        #gözaltı
        #Son dakika haberler
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