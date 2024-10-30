Bu yılın ilk 8 ayında 37 bin 172 konut için turizm amaçlı kiralama izni verildi - Emlak Haberleri

Bu yılın ilk 8 ayında 37 bin 172 konut için turizm amaçlı kiralama izni verildi - Emlak Haberleri

"2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yapılan derlemeye göre, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

Kısa süreli kiralamalar için denetim ve şeffaflığın artırılması amacıyla 100 günden az süreyle kiralanan konutların envanteri çıkarıldı.

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Ayrıca, konutlar için sahip olunması gereken asgari standartlar belirlendi ve bu standartlara uygun konutlar belgelendirilerek kayıt altına alındı.

Ağustos sonu itibarıyla başvuru yapılan 88 bin 730 konuttan 37 bin 172'si için turizm amaçlı kiralanan konut izin belgesi düzenlendi. REKLAM Turizm Akademisyenleri Derneği'nce (TUADER) geçen yıl açıklanan rapora göre; Türkiye'de 110 bin 857 ev günlük kiralık olarak kullanılıyordu. 435 TESİSE YEŞİL YILDIZ BELGESİ VERİLDİ Turizm sektörünün çevresel, sosyo kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak üzere çevreye duyarlı konaklama tesisleri belgelendirme faaliyetleri kapsamında ise ağustos sonu itibarıyla 435 tesise Yeşil Yıldız Belgesi verildi. Mavi Bayrak uygulamasına dahil olan ülkeler arasında Türkiye 567 ödüllü plajla üçüncü, 27 ödüllü marina ile yedinci sırada yer aldı.

Ayrıca 9 bireysel yat ve 18 turizm teknesi de Mavi Bayrak ile ödüllendirildi.