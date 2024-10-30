Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmanın yan hakemleri ise Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil olacak.

26 yaşındaki genç hakem, Süper Lig'de bu sezon daha önce 6 maç yönetti. Çakır, dört büyükler arasında sadece Galatasaray'ın maçını yönetirken, sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelede Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmıştı.

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Oğuzhan Çakır, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de 6 karşılaşmada düdük çalmıştı.

Süper Lig’de 11. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

1 Kasım Cuma: 20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam 2 Kasım Cumartesi: 13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın 16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu 19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük 3 Kasım Pazar: 13.30 Konyaspor - Rams Başakşehir: Emre Kargın 16.00 Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan 16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol 19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır 4 Kasım Pazartesi:

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu