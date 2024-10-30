Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek!
TFF, Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev maçı 26 yaşındaki genç hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği belirtildi.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmanın yan hakemleri ise Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil olacak.
26 yaşındaki genç hakem, Süper Lig'de bu sezon daha önce 6 maç yönetti. Çakır, dört büyükler arasında sadece Galatasaray'ın maçını yönetirken, sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelede Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmıştı.
Oğuzhan Çakır, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de 6 karşılaşmada düdük çalmıştı.
Süper Lig’de 11. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
1 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
3 Kasım Pazar:
13.30 Konyaspor - Rams Başakşehir: Emre Kargın
16.00 Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
4 Kasım Pazartesi:
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu