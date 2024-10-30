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        Haberler Gündem Güncel 43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz" | Son dakika haberleri

        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"

        Ankara'da 20 Ekim'de bir gökdelenin 43. katından düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Semanur Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, şifreli olan cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefonda "Mahşerde görüşürüz" notu bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:57
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        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"
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        Ankara'da binicilik eğitmeni Semanur Arslan, 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki gökdelende arkadaşı Ferhat D.'nin (43) oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden düşüp yaşamını yitirdi.

        Evde bulunan Ferhat D. ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Ferhat D, Semanur Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini ileri sürdü. Ezgi Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti.

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        TELEFONUNDA "MAHŞERDE GÖRÜŞÜRÜZ" NOTU BULUNDU

        Semanur Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, şifreli olan cep telefonunda yapılan incelemede not bulundu. Arslan'ın notunda, "Herkes suçlu. Herkesi kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Mahşerde görüşürüz" ifadeleri yer aldı.

        Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporunda ise Arslan'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Detaylı otopsi ve toksikoloji raporları ise bekleniyor.

        Polisin şu ana kadar yaptığı araştırmada cinayet iddialarına ilişkin delil elde edilemedi.

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        #ankara
        #Semanur Arslan
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