Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi: 2 yaralı

Bakırköy'de dorsesi üst geçide çarpan TIR devrildi: 2 yaralı
İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, dorsesinden ayrılarak devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Bakırköy’de dorsesi üst geçide çarpan TIR'ın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cemil K. (48) idaresindeki TIR, Ataköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’ndeki bir üst geçidin altından geçerken dorsesi buraya çarptı.
TIR İLE DORSE BİRBİRİNDEN AYRILDI
Kaza sırasında duramayan TIR ile üst geçide çarpan dorse birbirinden ayrılarak devrildi. Olayda sürücü Cemil K. ile yanındaki Rustam A. (44) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
AA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Devrilen TIR ve dorse ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.