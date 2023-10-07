Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi: 2 yaralı

        Bakırköy'de dorsesi üst geçide çarpan TIR devrildi: 2 yaralı

        İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, dorsesinden ayrılarak devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 06:21 Güncelleme: 07.10.2023 - 06:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakırköy’de dorsesi üst geçide çarpan TIR'ın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cemil K. (48) idaresindeki TIR, Ataköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’ndeki bir üst geçidin altından geçerken dorsesi buraya çarptı.

        TIR İLE DORSE BİRBİRİNDEN AYRILDI

        Kaza sırasında duramayan TIR ile üst geçide çarpan dorse birbirinden ayrılarak devrildi. Olayda sürücü Cemil K. ile yanındaki Rustam A. (44) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

        Devrilen TIR ve dorse ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Bakırköy
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        115 cansız beden bulundu
        115 cansız beden bulundu
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        3 doktoru darbettiler
        3 doktoru darbettiler
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
        İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Habertürk Anasayfa