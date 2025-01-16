Akfen İnşaat halka açılıyor. Borsa İstanbul'da halka arz için talep toplamaya dün başlayan (15-16-17 Ocak 2025) Akfen İnşaat'ın halka arz büyüklüğü 3,6 milyar lira halka arz oranı yüzde 15 olacak. Şirketin toplam piyasa değeri yaklaşık 24 milyar lira olacak. Halka arzdaki amaçlarının şirketin borçluluğunu azaltmak değil yeni yatırımlara sermaye sağlayıp şirketi büyüterek yatırımcılarla paylaşmak olduğunu söyleyen Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, "Şeffaf, kurumsal olmak, bir yandan da sermaye yapımızı büyütmek istiyoruz. Yatırımcıya uzun vadeli ve öngörülebilir bir getiriye ortak olmayı vaat ediyoruz" dedi" dedi. Akfen grubunun zorlu bir yıl olan 2024'te yüzde 25 gibi bir büyümeyi yakaladıklarını anlatan Akın, 2025'i de büyüme ile kapatmayı beklediklerini büyümenin bir önceki yıldan daha iyi olacağını umduklarını aktardı.

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GELİRİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YATIRIMA GİDECEK

Şirketin borç stokunun yüzde 70'inin uzun vadeli olduğunu kaydeden Akın, "Biz halka arz gelirinin bir kısmı ile kısa vadeli borçlarımızın maliyetlerini aşağı çekerek şirketin sermaye yapısını daha kuvvetli hale getirmeye çalışıyoruz. Halka arz gelirinin yüzde 35'e yakın kısmını kısa vadeli borçlar için kullanılacak" dedi.

Akın, iş yaparken piyasayı yakından takip ettiklerini, önden pazar araştırması yaptıklarını ve yatırımın uzun vadeli olması, piyasa risklerinden minimum etkilenmesi konusunda dikkatli olduklarını dile getirerek yapacakları yatırımın getiri garantili ve büyüme potansiyeli olmasının şart olduğunu kaydetti. Akın bir yandan da yatırımın çıkış stratejisinin de mutlaka olduğunu ifade etti. Halka arz edilecek olan Akfen İnşaat'ın ana varlıklarından olan şehir hastanelerinin uzun vadeli, piyasa risklerinden az etkilenen ve belli bir getiri sağlayan yatırımlar olduğunun altına çizen Akın, "Halka arz gelirleri ile tabii ki portföyü artıracağız. Yurtlara ve hastanelere bakmaya devam edeceğiz bunların yanı sıra başta Balkanlar olmak üzere taahhüt işlerine de bakacağız. Halka arz gelirimizin bir kısmı ile finansal borçlarımızı azaltacağız ama büyük bölümünü yatırıma ayıracağız. Önümüze çıkan fırsatları değerlendireceğiz. Özellikle kamu özel işbirliğinde biriktirdiğimiz know-how'ı kullanmayı hedefliyoruz. Bu model Türk Cumhuriyetleri'nde de tercih ediliyor. Özbekistan ve Kazakistan'da takip ettiğimiz ihaleler var. Yurt projelerinde ise gerek Avrupa gerek ABD'de takip ettiklerimiz var. Fırsat yakalarsak konut projelerini de yapmak istiyoruz" diye konuştu.

HASTANE, YURT VE TAAHHÜT İŞLERİ Akfen İnşaat 'ın Akfen grubunun amiral gemilerinden birisi olduğunu söyleyen Akın, şirketin 1980'lerde üst yapı yatırımları ile faaliyetine başladığını sonrasında ise altyapı ve bir çok farklı inşaat alanında deneyime ulaştığını belirterek, "Konut, havalimanı, hastaneler, yurt ve otel projeleri tamamlamış bir şirketiz. Son dönemde biraz daha yatırım şirketine dönmüş durumdayız. Kamu özel işbirliğinde know how biriktirdik. Bünyemize 3 tane şehir hastanesi kattık. Bunun yarı sıra yurt ve konut projelerimiz bulunuyor" diye konuştu. Akın, şirket bünyesindeki hastanelerin Tekirdağ, Eskişehir ve Isparta şehir hastaneleri olduğunu, Hacettepe'deki yurt projesinin de devam ettiğini ifade etti. "Biz nasıl zamanında TAV İnşaatı havalimanında uzman bir yatırım firması yaptıysak Akfen İnşaat'ı da kamu özel işbirliğinde deneyimli yeterli bir firma yapıp büyütmek istiyoruz" diyen Akın, ayrıca Ankara'da konut projeleri ve Avrupa Birliği için inşa ettikleri Hırvatistan Zagreb'deki The Sisters of Mercy Hastanesi ve Amasya ve İskenderun'da devam eden 600'er yataklı taahhüt işleri olduğunu da belirtti. Halka arz, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğindeki toplam 42 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul'da "AKFIS" koduyla işlem görecek olan şirket, dün başladığı talep toplama işlemini17 Ocak'a kadar gerçekleştirecek.