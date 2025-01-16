Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.862,35 %1,26
        DOLAR 35,4404 %-0,03
        EURO 36,5507 %0,12
        GRAM ALTIN 3.096,02 %0,70
        FAİZ 39,25 %-1,51
        GÜMÜŞ GRAM 35,00 %-0,09
        BITCOIN 97.480,00 %-2,21
        GBP/TRY 43,2938 %-0,32
        EUR/USD 1,0278 %-0,11
        BRENT 81,68 %-0,43
        ÇEYREK ALTIN 5.061,99 %0,70
        Haberler Ekonomi Enerji Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? 2025'te doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam kapıda mı? - Enerji Haberleri

        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? 2025'te doğalgaz fiyatlarına zam kapıda mı?

        Uzmanlara göre dünya bu yıl, doğalgaz tedarikinde bir mücadeleye hazırlanıyor. Analistlere göre jeopolitik gerilimler devam ederken Avrupa'da da gaz fiyatları bir süre daha yüksek olacak. Türkiye'de ise enerji faturaları devletin sağladığı sübvansiyon oranlarıyla desteklenirken, Prof. Dr. Hakan Kara'ya göre doğalgaz fiyatlarının artması 2025'te en az 400 milyar TL daha aktarılması anlamına geliyor ve bu da bir noktadan sonra elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zammın kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor. Peki Avrupa'da gaz fiyatları neden yükseliyor ve tünelin sonundaki ışık ne zaman görünebilir? Haberturk.com Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün haberi

        Giriş: 16.01.2025 - 15:17 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile yaşanan ekonomik aksaklıklar nedeniyle dünyada özellikle 2021 ve 2022'den itibaren gaz fiyatları hızla yükseldi ve bir daha o eski fiyatlara dönülemedi. Verilere göre ABD'de bugün gaz fiyatları beş yıl öncesine göre yüzde 17 daha yüksek.

        Bloomberg'in haberine göre ise dünya bu yıl, doğalgaz tedariki için bir mücadeleye hazırlanıyor. Bu durum, enerji açlığı çeken Avrupa'daki tüketiciler ve fabrikalar için daha yüksek faturaların sancılı sürecini uzatırken, Asya'dan Güney Amerika'ya kadar daha fakir gelişmekte olan ülkeleri piyasadan dışlanma riskiyle de karşı karşıya bırakıyor.

        REKLAM

        Enerji krizinin Rusya-Ukrayna Savaşı'yla daha da alevlenmesinden bu yana ilk kez, Avrupa önümüzdeki kış için depolama hedeflerini tutturamama riskiyle karşı karşıya. Avrupa'nın bu kışı atlatmak için yeterli gaz rezervi olmasına ve fiyatlar bu yılın başından beri düşmesine rağmen, bu hafta sonu Türkiye gibi Avrupa'yı da kasıp kavuran soğuk hava nedeniyle stoklar azalıyor. Bu yılın başından beri tedarik seçenekleri, Ukrayna üzerinden Rus gazı teslimatlarının durmasıyla daha da daraldı.

        Yaşanan sıkıntılı durum gözleri Trump dönemine hazırlanan ABD'ye döndürüyor. Dünyanın en büyük LNG tedarikçisi yıllardır Avrupa'yı gaz kıtlığından kurtarmaya çalışıyor ve Donald Trump göreve geldikten sonra artması muhtemel. Ancak Trump Avrupa daha fazla ABD gazı satın almazsa gümrük vergileriyle şimdiden bloku tehdit ediyor.

        Tüm bunlarla beraber Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirme sözü veren Trump, beklendiği gibi bir barış anlaşmasını sağlar ve bu enerjiyi de içerirse genel piyasa görünümünü de değiştirmesi muhtemel. Bloomberg'e konuşan Citigroup'tan Anthony Yuen ve diğer analistlere göre, Rus boru hattı gaz ihracatı Ukrayna üzerinden 2025'te de devam edebilir.

        Analistlere göre bu süreçler devam ederken Avrupa'da gaz fiyatları bir yıl daha yüksek kalacak. Yani 2025'te de yüksek gaz fiyatlarını görmek mümkün.

        TÜRKİYE'DE DEVLET YÜZDE 60'TAN FAZLASINI SÜBVANSE EDİYOR

        Öte yandan Türkiye'de ise hane halkı ve firmalar, enerji faturalarında devletin sağladığı yüksek sübvansiyon oranlarıyla destekleniyor.

        Kasım ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuya ne kadar destek sağlandığına yönelik "Bu yüksek maliyetlerden vatandaşlarımızın etkilenmemesi için sağladığımız destekleri önemli miktarda artırdık. Bu kapsamda, tüm vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgaz faturalarında 2023 yılında 328 milyar lira, 2024 yılının ilk on ayında ise 275 milyar lira devletimiz tarafından karşılanmıştır. Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğe düşük kademede yüzde 60, yüksek kademede yüzde 40, doğalgaza ise yüzde 63 destek uygulanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan da 31 Aralık'taki açıklamasında Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın devreye alınmasıyla birlikte doğalgazda evlere yüzde 65, KOBİ'lere yüzde 27 oranında sübvansiyon sağlandığını açıklamıştı.

        Ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de Kasım ayında yayımlanan kararına göre yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen konut ve ticarethaneler sübvansiyondan yararlanamayacağı duyuruldu. Karar 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

        "DOĞALGAZDA DA KADEMELİ FİYATLANDIRMAYA GEÇMEK İSTİYORUZ"

        Bayraktar, elektrikte olduğu gibi doğalgazda da gerçek maliyeti yansıtacak bir fiyat modeline geçileceğini vurgulayarak "Doğalgaz biraz daha komplike. Doğalgazda da biraz daha hassas bir çalışmaya ihtiyaç var. İl bazlı ve iklim bazlı orada özel bir değerlendirmeye ihtiyaç var, ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bayraktar zamla ilgili ise "Ben yıl sonuna kadar herhangi bir artış beklemiyorum. Tabi bu dövize bağlı olacak. Dövizin artış oranı kadar da her zaman petrolde, doğalgazda, elektrikte piyasa fiyatlarına göre revize olacaktır. Ben bu yıl bir artış beklemiyorum. Gelecek yıl bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamalarını takip etmek lazım" ifadelerini kullanmıştı.

        "BÖYLE GİDERSE TÜRKİYE'DE ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM KAPIDA"

        Kararlar ile birlikte dünyada da fiyatların artışa geçmesi ile birlikte Türkiye'de de fiyatlarda artış olması bekleniyor.

        Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da sübvansiyonlar ve zamlar noktasında X hesabından açıklamalarda bulunarak 2024 yılında devletin, artan doğalgaz fiyatlarını vatandaşlara yansıtmamak için enerji şirketlerinin 280 milyar lira zararını karşıladığını ve bu tutarın 2025’te 400 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini vurguladı.

        Kara, doğalgaz fiyatının böyle giderse 2025'te en az 400 milyar TL daha aktarılacağını ifade ederek "Bir noktadan sonra elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam kaçınılmaz görünüyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Yolcu otobüsünde yoğurup ikram etti! Çay, kek değil çiğ köfte!
        Yolcu otobüsünde yoğurup ikram etti! Çay, kek değil çiğ köfte!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Habertürk Anasayfa