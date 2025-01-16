Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde, dün Hasan Öztürk'ün (63) evinde öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede 18 güvenlik kamerasındaki 180 saatlik kayıttan katil zanlısının Veli Tugay S. (24), olduğunu tespit etti.

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ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE ELE GEÇİRİLDİ AA'da yer alan habere göre düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada suç aleti av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 40 mermi, 3 tabancalara ait şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 257 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen zanlı tutuklandı.

CİNAYETİN NEDENİ BELLİ OLDU Şüphelinin ifadesinde, Hasan Öztürk'ün, 2016 yılında babasını ayağından vurup annesini de dövdüğünü, bunun üzerine bir süre önce cezaevinden çıkan Öztürk'ü öldürmek için plan yaptığını söylediği öğrenildi.

OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ Kocadere Mahallesi'nde yaşayan Hasan Öztürk'ün eşi Emine Öztürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşinin silahla vurulduğu ihbarında bulunmuş, ekiplerce yapılan kontrolde tüfekle vurulan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlenmişti. Jandarma ekipleri, tek katlı evin penceresinden ateş açtıktan sonra uzaklaştığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.