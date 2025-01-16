Kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
İstanbul'da, meslek lisesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 16 yaşındaki erkek öğrenci B.Y.E., kadın müdür yardımcısı 44 yaşındaki S.Ç.'yi boğazından bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, müdür yardımcısı tedavi altına alındı
İstanbul'da olay, Büyükçekmece Kumburgaz'daki meslek lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kadın müdür yardımcısını S.Ç.'nin (44) odasına gelen B.Y.E. (16) isimli öğrenci devamsızlıklarının silinmesini istedi.
MÜDÜR YARDIMCISINI BIÇAKLADI
DHA'daki habere göre isteği kabul edilmeyen öğrenci daha sonra bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle müdür yardımcısı S.Ç.'nin yanına gelerek boğazından bıçakla yaraladı.
ELİNDEN TUTUP İKİNCİ DAPBEYİ ENGELLEDİ
Kanlar içerisinde kalan müdür yardımcısı bir yandan bağırıp yardım isterken, diğer yandan çocuğun elindeki bıçağı tutarak ikinci darbeyi engelledi.
ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI
Olay sonrası öğrenci okuldan kaçarken polis ekiplerine haber verildi. Boğazından ve elinden yaralanan müdür yardımcısı özel araçla hastaneye götürülürken aldığı darbelerden dolayı toplam 5 dikiş atıldı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipler çocuğu saklandığı yerde gözaltına aldı. Olay sonrası okuldan kaçan B.Y.E'nin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖĞRENCİ TUTUKLANDI
B.Y.E'nin görüntülerde askeri kamuflaj tipi bir pantolon giydiği görüldü. Daha önce özel bir hastanede psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.