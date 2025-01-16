Al-Nassr'dan Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif!

1 SEZONDA 243 MİLYON EURO!

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo, gelecek sezon tam 183 milyon Euro maaş ve 60 milyon Euro imaj hakkı kazanacak ve dünyanın en çok gelir elde eden futbolcusu olmaya devam edecek.

İngiliz basınından Sky Sports, Ronaldo'nun maaşını sterlin para biriminden hesaplarken, yıldız ismin kazancı Türk Lirası'na çevrildiğinde dudak uçuklattı.