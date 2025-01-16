Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kiracısını kovalayıp tetiğe bastı! Ev sahibinden kurşun yağmuru!

        Bolu'da, ev sahibi N.G., oğluyla tartışırken gördüğü kiracısı M.Ş.'yi sokakta kovalayıp arkasından tabancayla ateş açarak yaraladı. M.Ş. hastaneye kaldırılırken, N.G. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu'da olay, dün saat 14.00 sıralarında, Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Ev sahibi N.G., binasındaki dairede oturan kiracısı M.Ş.'nin, oğlu E.G. ile tartıştığını pencereden gördü.

        KİRACISI KAÇMAYA ÇALIŞTI

        DHA'daki habere göre N.G. tabancasını alıp aşağı indi. M.Ş., ev sahibinin elinde tabancayı görünce koşarak kaçmaya başladı.

        DEFALARCA TETİĞE BASTI

        REKLAM

        Bu sırada N.G., kiracısını kovalayıp arkasından defalarca ateş açtı. M.Ş., ev sahibinin tabancasından çıkan kurşunlardan biriyle vurulup yaralandı.

        YARALANAN KİRACI HASTANEYE KALDIRILDI

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ş., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bolu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Habertürk Anasayfa