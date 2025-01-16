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        Haberler Gündem Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!

        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!

        Türkiye'de geçen yıl en yüksek sıcaklık 47.8 dereceyle Şanlıurfa'da, en düşük sıcaklık sıfırın altında 34.3 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. İki kentimiz arasındaki sıcaklık farkı 82.1 derece oldu. İşte, 2024 yılında Türkiye'nin 'en'leri...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:33 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:47
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        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024'te Türkiye'de gerçekleşen meteorolojik rekorları açıkladı.

        ŞANLIURFA VE ARDAHAN'DAN REKOR

        AA'da yer alan habere göre, geçen yıl en sıcak gün 20 Haziran'da 47.8 dereceyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en soğuk gün ise 29 Şubat'ta sıfırın altında 34.3 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

        ANTALYA'YA 1 GÜNDE 298 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

        Günlük en yüksek yağış 13 Şubat'ta metrekareye 297.7 kilogramla Antalya Kepez'e düştü. Geçen yıl en yüksek kar kalınlığı 6 Mart'ta Van'ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi'nde 247 santimetreyle ölçüldü.

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        TRABZON'DA FIRTINANIN HIZI 153 KM'Yİ GEÇTİ

        Verilere göre, geçen yıl rüzgarın en hızlı estiği gün 28 Aralık'ta saatte 153.4 kilometre hızla Trabzon'da kayıtlara geçti.

        ADANA'DA DENİZ SUYU SICAKLIĞI 33 DERECEYE ULAŞTI

        Geçen yıl deniz suyu sıcaklıklarında ölçülen en yüksek sıcaklık 15 Ağustos'ta Adana'nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri İstasyonu'nda 32.9 derece kaydedildi.

        En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 22 Ocak'ta Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri İstasyonu'nda 7 derece ölçüldü.

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        #Şanlıurfa
        #Ardahan
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