Galatasaray'da Zaha, ABD yolcusu!
Galatasaray'da Wilfried Zaha dönemi sona eriyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Fildişi Sahilli futbolcunun transferi için Charlotte FC ile görüşüyor.
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Galatasaray’ın bu yaz Lyon’a kiraladığı Wilfried Zaha ABD’ye transfer olmak üzere...
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Fransa’da umduğunu bulamayan ve mutsuz olan tecrübeli futbolcuyla Lyon da yollarını ayırmak istiyor.
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Bir süredir fiili kadro dışı durumunda olan Zaha, Galatasaray’ın da kadro planlarında yer almıyor.
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Tecrübeli futbolcunun aynı zamanda menajeri de olan abisi Zaha’yla ilgilenen kulüplerle masaya otururken en ciddi teklif ABD’den geldi.
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MLS ekiplerinden Charlotte FC, Galatasaray’la resmen temasa geçti.
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Charlotte FC, imaj haklarıyla beraber yıllık 8 milyon 800 bin Euro maliyeti bulunan Zaha için maaşının yarısını karşılamayı teklif etti.
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Teklife sıcak bakan Galatasaray, Charlotte FC’nin ödeyeceği kısmı yukarıya çekmeye çalışıyor.
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Sarı-kırmızılı kulüp 1,5 yıllık transfer teklifi karşılığında da bir bedel talep ediyor.
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İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken Wilfried Zaha ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
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Galatasaray’a çalkantılı bir sürecin ardından transfer olan Zaha beklentilerin altında kalmıştı.
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Geçen sezon özellikle ikinci yarıda 11’deki yerini kaybeden tecrübeli futbolcu sezon başında Leicester City’nin kapısından dönmüştü.
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İngiltere’deki vergi kurallarına takılan Zaha’nın durağı son günlerde Lyon olmuştu.
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