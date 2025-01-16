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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Zaha, ABD yolcusu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Zaha, ABD yolcusu!

        Galatasaray'da Wilfried Zaha dönemi sona eriyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Fildişi Sahilli futbolcunun transferi için Charlotte FC ile görüşüyor.

        Giriş: 16.01.2025 - 09:21 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:21
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          Galatasaray’ın bu yaz Lyon’a kiraladığı Wilfried Zaha ABD’ye transfer olmak üzere...

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          Fransa’da umduğunu bulamayan ve mutsuz olan tecrübeli futbolcuyla Lyon da yollarını ayırmak istiyor.

        • 3

          Bir süredir fiili kadro dışı durumunda olan Zaha, Galatasaray’ın da kadro planlarında yer almıyor.

        • 4

          Tecrübeli futbolcunun aynı zamanda menajeri de olan abisi Zaha’yla ilgilenen kulüplerle masaya otururken en ciddi teklif ABD’den geldi.

        • 5

          MLS ekiplerinden Charlotte FC, Galatasaray’la resmen temasa geçti.

        • 6

          Charlotte FC, imaj haklarıyla beraber yıllık 8 milyon 800 bin Euro maliyeti bulunan Zaha için maaşının yarısını karşılamayı teklif etti.

        • 7

          Teklife sıcak bakan Galatasaray, Charlotte FC’nin ödeyeceği kısmı yukarıya çekmeye çalışıyor.

        • 8

          Sarı-kırmızılı kulüp 1,5 yıllık transfer teklifi karşılığında da bir bedel talep ediyor.

        • 9

          İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken Wilfried Zaha ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

        • 10

          Galatasaray’a çalkantılı bir sürecin ardından transfer olan Zaha beklentilerin altında kalmıştı.

        • 11

          Geçen sezon özellikle ikinci yarıda 11’deki yerini kaybeden tecrübeli futbolcu sezon başında Leicester City’nin kapısından dönmüştü.

        • 12

          İngiltere’deki vergi kurallarına takılan Zaha’nın durağı son günlerde Lyon olmuştu.

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