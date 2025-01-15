Kasımpaşa'nın rekor oyuncu satışları
Türk futbolunun köklü kulübü Kasımpaşa, son dönemde yaptığı futbolcu satışlarıyla diğer kulüplere örnek olmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak altyapısından yetişen genç yıldız adayı Yasin Özcan'ı 7+1 milyon Euro'ya Aston Villa'ya gönderdi. 18 yaşındaki Yasin'in transferi, akıllara Kasımpaşa'nın geçmişte yaptığı diğer oyuncu satışlarını getirdi. İşte Kasımpaşa Kulübü'nün en yüksek bedelli transfer satışları...
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Kasımpaşa'nın Türk futboluna armağan ettiği Yasin Özcan, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olarak lacivert-beyazlı kulübün gurur kaynağı oldu.
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İngiliz ekibi, 18 yaşındaki milli savunma oyuncusu için Kasımpaşa'ya 7+1 milyon Euro ödeyecek. Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, sezonu Kasımpaşa'da tamamlayacak. Yasin Özcan'la birlikte Kasımpaşa'nın en pahalı transfer satışları da gündem oldu.
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İşte Kasımpaşa'nın en yüksek bonservis elde ettiği 10 transfer satışı...
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10- Özer Hurmacı: 1.5 milyon euro -> Trabzonspor
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9- Ryan Donk: 2.5 milyon euro -> Galatasaray
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8- Ryan Babel: 2.5 milyon euro -> Al-Ain
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7- Kalu Uche: 3.5 milyon euro -> El-Jaish
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6- Eren Elmalı: 3.6 milyon euro -> Trabzonspor
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5- Yekta Kurtuluş: 3.75 milyon euro -> Galatasaray
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4- Eren Derdiyok: 4 milyon euro -> Galatasaray
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3- Yasin Özcan: 7 milyon euro -> Aston Villa (+1 milyon euro bonus)
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2- Trezeguet: 10 milyon euro -> Aston Villa
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1- Mbaye Diagne: 13 milyon euro -> Galatasaray