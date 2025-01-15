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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Nelsson kararı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Nelsson kararı!

        Galatasaray'da sözleşme yenilemek için masaya oturulan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un geleceği şekilleniyor. Sarı-kırmızılırdan ayrılmak istediği bilinen Nelsson'un menajeri bazı kulüplerle görüşmelere başladı. İşte G.Saray'ın bonservis beklentisi...

        Giriş: 15.01.2025 - 12:51 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:54
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        • 1

          Galatasaray’da Victor Nelsson’un geleceği şekilleniyor. Daha fazla forma şansı bulmak için ayrılmak isteyen Nelsson’un menajeri bir süredir kulüplerle görüşüyordu.

        • 2

          Championship ekiplerinden Burnley, Nelsson’a teklif yaparken Danimarkalı savunmacı alt ligden gelen bu teklifi geri çevirdi.

        • 3

          Fransa’dan talipleri bulunan Nelsson için Rennes’den ve Anderlecht’ten teklifler geldi. Danimarkalı savunmacı için 10 milyon Euro bekleyen Galatasaray bu teklifleri geri çevirdi.

        • 4

          Sarı-kırmızılı kulüp 7 milyon Euro bonservis bedeli ödediği oyuncuyu tek haneli bir rakama elden çıkartmak istemiyor.

        • 5

          Galatasaray daha önce Nelsson ile sözleşme yenilemek için masaya oturmuştu. Danimarkalı savunmacı Galatasaray’ın teklifini geri çevirmiş ve yıllık 2 milyon Euro talep etmişti.

        • 6

          26 yaşındaki Nelsson’un bu talebi üzerine görüşmeler askıya alınmıştı.

        • 7

          Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da Başakşehir maçı sonrası Nelsson’la ilgili konuşmuş oyuncunun Galatasaray’da mutlu olduğunu ancak forma giymek istediğini dile getirmişti.

        • 8

          Bu sezon sarı-kırmızılılarda 16 maça çıkan Victor Nelsson, 614 dakika sahada kaldı.

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