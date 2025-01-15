Galatasaray'dan Nelsson kararı!
Galatasaray'da sözleşme yenilemek için masaya oturulan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un geleceği şekilleniyor. Sarı-kırmızılırdan ayrılmak istediği bilinen Nelsson'un menajeri bazı kulüplerle görüşmelere başladı. İşte G.Saray'ın bonservis beklentisi...
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Galatasaray’da Victor Nelsson’un geleceği şekilleniyor. Daha fazla forma şansı bulmak için ayrılmak isteyen Nelsson’un menajeri bir süredir kulüplerle görüşüyordu.
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Championship ekiplerinden Burnley, Nelsson’a teklif yaparken Danimarkalı savunmacı alt ligden gelen bu teklifi geri çevirdi.
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Fransa’dan talipleri bulunan Nelsson için Rennes’den ve Anderlecht’ten teklifler geldi. Danimarkalı savunmacı için 10 milyon Euro bekleyen Galatasaray bu teklifleri geri çevirdi.
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Sarı-kırmızılı kulüp 7 milyon Euro bonservis bedeli ödediği oyuncuyu tek haneli bir rakama elden çıkartmak istemiyor.
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Galatasaray daha önce Nelsson ile sözleşme yenilemek için masaya oturmuştu. Danimarkalı savunmacı Galatasaray’ın teklifini geri çevirmiş ve yıllık 2 milyon Euro talep etmişti.
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26 yaşındaki Nelsson’un bu talebi üzerine görüşmeler askıya alınmıştı.
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da Başakşehir maçı sonrası Nelsson’la ilgili konuşmuş oyuncunun Galatasaray’da mutlu olduğunu ancak forma giymek istediğini dile getirmişti.
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Bu sezon sarı-kırmızılılarda 16 maça çıkan Victor Nelsson, 614 dakika sahada kaldı.
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