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        Haberler Magazin Sarp Levendoğlu'ndan dikkat çeken açıklamlar: Çocuk yapacağıma sörf yaparım - Magazin haberleri

        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"

        Sarp Levendoğlu, BloombergHt'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu oldu. Oyuncu, dikkat çekici bir açıklamada bulundu; "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 10:06 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:35
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        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
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        BloombergHt’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu oldu.

        Aslı Şafak’ın, 'Üremek istemiyor musunuz?" sorusuna Sarp Levendoğlu şu cevabı verdi; "Sörf yapmayı her şeyden daha çok seviyorum. İnsanlardan da daha çok seviyorum. Çocuğum olsa; rüzgar çıktığında, hastalandığında çocuğu hastaneye götürmek zorundasın. Sörf yapamazsın yani... O yüzden ben sörf yapmayı tercih ediyorum. O yüzden de bir çocuğum falan olmasını istemiyorum. 20’li yaşlarda isterdim o zaman kafam çok çalışmıyordu yaş ilerledikçe daha kapsamlı düşündükçe insan daha tedirgin oluyor"

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        "EVLİLİK BENİM İÇİN ANLAMINI YİTİRDİ"

        Evliliğin anlamını kaybettiğini söyleyen Sarp Levendoğlu; "İki kişinin aynı evde yaşaması çok zor bir şey, bu benim için geçerli" diyerek, evliliğe bakış açısının değiştiğini ifade etti.

        "KISKANMIYORUM DİYE ÜZÜLEN SEVGİLİLERİM OLDU"

        Kıskanmak konusunda görüşlerini paylaşan Sarp Levendoğlu; "Kıskansam kız arkadaşımdan ayrılırım. 'Deli mi edeceksin beni? Manyak oldum saçma sapan hareketler yapıyorum' diye ama insanın birbirini tatlı bir şekilde kıskanmasında sorun yok. Ama eski birkaç ilişkimde sen hiç mi kıskanmıyorsun beni diye üzülenler oldu" şeklinde konuştu.

        "YAŞADIĞIM KÖYDE DOMUZLAR, YILANLAR VAR HERKES YAŞAYAMAZ"

        Köyde yalnız kalmaktan keyif aldığını söyleyen Sarp Levendoğlu; "Köydeki evimde domuzlar, yılanlar ve akrepler var. Bu durum, korkanlar için zor olabilir ama biz alıştık," dedi. İstanbul’u özlemediğini, sadece çalışmak için geldiğini vurguladı.

        "DOĞUM GÜNLERİMDE ARANMAMAK İÇİN TELEFONUMU KAPATIYORUM"

        Sarp Levendoğlu, unutkanlık nedeniyle çok düzenli olduğunu ve özel günleri sevmediğini belirtti. "Doğum günümde telefonumu kapatırım, beni aramasınlar diye" dedi.

        Magazin dünyasıyla olan ilişkisini de açıklayan Sarp Levendoğlu; "Magazin programlarını görünce ben orada kendimi göremiyorum. Kimi insan ‘İnsanlar ne der?’ diye yaşıyor ben ‘İnsanlar ne derse desin’ diye yaşıyorum. Tüm magazin sitelerini sosyal medyamda engelledim. Benim paparazziyle aram hiçbir zaman iyi olmadı. Herhangi bir kadının ya da birinin çeşitli uzuvlarını uzaktan çekmek ve yayınlamak taciz etmektir bunu çok ahlaksızca buluyorum. Bu bir meslek olamaz kabul etmiyorum böyle bir şeyi bu yüzden de aram hiçbir zaman iyi olmadı. Magazin ve paparazzilik bambaşka iki şey bu yüzden de aram hep kötüydü. Aram kötü olduğu içinde hep kötü haberler yapıldı" ifadelerini kullandı.

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        #sarp levendoğlu
        #BloombergHT
        #aslı şafak

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