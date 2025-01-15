Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası: Bermuda Şeytan Üçgeni! Gerçek mi yoksa kurgudan mı ibaret?

GÜNÜMÜZDEKİ ALGILAR VE TURİZM

Bugün Bermuda Üçgeni, her ne kadar eski şanını yitirmiş gibi görülse de turistik bir cazibe merkezi olma özelliğini korumaktadır. Bölgeyi ziyaret eden turistler, hem doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor hem de gizemli hikâyeleri yerinde dinleme fırsatı buluyor. Bazı tur şirketleri, bu özellikleri avantaja çevirerek Bermuda Üçgeni'ni deneyimlemek isteyen macera tutkunlarına özel geziler düzenliyor.