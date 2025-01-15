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        Haberler Bilgi Yaşam Ayakta su içmenin sağlığımızı olumsuz yönde etkilediği görüşü doğru mu, yoksa kulaktan dolma bir bilgi mi?

        Ayakta su içmenin sağlık üzerindeki etkileri nelerdir?

        Sadece susama isteğimizi bastırmak için değil, aynı zamanda sağlıklı bir bedenin ve vücudumuzun işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için her gün belirli bir miktarda su içmemiz gerekir. Peki, su içerken ayakta olmamızın sağlık açısından bir zararı var mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 08:30 Güncelleme: 15.01.2025 - 08:30
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        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
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        İnsan bedeninin dörtte üçü su olduğu için, gün içinde de yeterli miktarda su tüketmek hayati bir önem taşır. Peki suyu alacağımız miktar kadar nasıl tükettiğimizin de bir önemi var mı?

        Ayakta su içmenin zararları genellikle sıvı dengesi ile doğrudan bağlantılıdır. Bunun haricinde ise suyu ayakta içmenin zararları arasında; tüketilen sıvının direkt olarak midenin alt kısmına inmesi yer alır. Kişilerin ayakta sıvı tüketiminde bulunduğu zaman içilen sıvının doğrudan on iki parmak bağırsağına gittiği bilinir.

        Ayakta su içmenin zararlarına bağlı olarak kişilerde bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkacağı düşünülür.

        Fakat ayakta su içmenin zararlarına bağlı olarak henüz bir rahatsızlık oluştuğu gözlemlenmedi.

        Bu sebeple de neden ayakta su içilmez sorusuna net bir yanıt vermek doğru olmaz.

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        AYAKTA İÇİLEN SU MİDE İÇERİSİNDEKİ ASİTLERLE KARIŞMAZ

        Suyun mide içerisinde yer alan asitler ile karışmaması halinde de vücutta bulunan zararlı bakteriler ölmez. Bilinen bu bilginin aksine su akışkan yapıda olduğu için kolaylıkla midedeki asitler ile karışır.

        Sağlıklı bireylerin ayakta su içmesinin herhangi bir zararı olduğu bilinmez. Mide problemi yaşayan kişilerin ise oturarak su içmesi daha doğrudur. Bunun sebebi ise mide problemine bağlı olarak midenin zarar görme riskini ortadan kaldırmaktır.

        OTURARAK SU İÇMENİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI NELERDİR?

        Günümüzde hala tartışma konusu olan bilgiler ışığında bu soruya yanıt vermek gerekirse; ayakta su içmeyi bıraktığınız zaman ülser gibi mide rahatsızlıklarına yakalanma riski azalır.

        Oturarak su içildiği zaman su, midede birikir. Mide içerisinde biriken su midedeki asitler ile birbirine karışır. Su ile mide asidinin birbirine karışması sonucunda ise vücutta yer alan mikroplar ölür. Bu mikropların ölmesine bağlı olarak da kişiler birçok hastalıktan korunmuş olur.

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        Bazı bilgiler doğrultusunda, oturarak su içmenin kolera hastalığından dahi koruma sağlayacağı söylenir.

        AYAKTA SU İÇMENİN YAN ETKİLERİ HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞÜ

        1. HAZIMSIZLIK

        Ayakta su içmek sindirim sisteminize zarar verebilir. Çünkü ayakta durup su içtiğinizde, su büyük bir kuvvet ve hızla yemek kanalından geçip doğrudan alt mideye düşer ki bu da zararlıdır. Delhi Apollo Spectra'nın genel hekimi Dr. Rustgi, "Ayakta hızla su içildiğinde sinirler gerilir, bu da sıvı dengesini bozarak toksinlerin artmasına ve hazımsızlığa neden olur" diyor.

        2. ARTİRİTİ TETİKLER

        Ayakta hızla su içtiğinizde sinirler gergin bir haldedir, bu da sıvı dengesini bozar ve vücuttaki toksinlerin ve hazımsızlığın artmasına neden olur. Aslında, eklemlerde sıvı birikmesine ve artritin tetiklenmesine de neden olur. Dr. Rustgi, "Ayakta su içmek eklemlerde sıvı birikmesine neden olabilir ve artrit sorunlarına ve eklem hasarına neden olabilir." diyor.

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        3. BÖBREK SORUNLARI

        Otururken böbreklerimizin daha iyi filtrelediği bulunmuştur. “Ayakta dururken ve su içerken, sıvı yüksek basınç altında herhangi bir filtrelenme olmadan kişinin alt midesine geçme eğilimindedir. Bu, sudaki kirliliklerin mesanede birikmesine ve böbreklerin işleyişine zarar vermesine neden olur, diyor Dr. Rustgi. Hatta idrar yolu rahatsızlıklarına bile neden olabilir.

        SU İÇMENİN İDEAL YOLU NEDİR?

        Su içmenin doğru yolu bir sandalyeye oturmak ve su içerken sırtınızı dik tutmaktır. Bu şekilde besinler beyne ulaşır ve beyin aktivitesini iyileştirir. Sadece bu değil, sindiriminiz de iyileşecek ve şişkinlik hissetmeyeceksiniz, diyor Dr. Rustgi.

        ARAŞTIRMA SONUÇLARI

        Bilimsel olarak netliği olmayan bu bilgiler doğrultusunda, kişilerin sıvı tüketirken oturur pozisyonda olmaları gerekir. Suyu ayakta içmenin zararları arasında en sık bilinenlerinden birisi de vücudun sıvı dengesinin bozulmasıdır.

        Yapılan araştırmalar sonucunda bazı kişiler suyu ayakta içmenin zararları olduğu sonucuna varır. Bazı kişiler ise oturma pozisyonu ile ayakta durma pozisyonu arasında herhangi bir fark olmadığını savunur. Yapılan bu araştırmalara bağlı olarak net bir sonuç elde edilememiş olsa da suyu oturarak içmek daha faydalı olur.

        Kaynak: medicalpark/healthshots

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