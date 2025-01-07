Fazlası zarar olabilir! Günlük su tüketiminizde doğru miktarı yakalamak büyük önem taşıyor!

HİDRASYON SAĞLAYAN SIVILAR VE BESİNLER

Su, hidrasyon için ilk tercih olmalıdır, ancak tüm sıvı içeren içecekler ve yiyecekler de sıvı ihtiyacınıza katkı sağlar. Kahve ve çay gibi içeceklerin susuzluğa neden olduğu ön yargısı yanlıştır. Ancak bu içeceklerdeki şeker ve kafein miktarına dikkat edilmelidir.