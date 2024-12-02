İnsan vücudunun üçte ikisi sudan oluşmaktadır. Bu yüzden her gün belirli miktarda su içmemiz gerekir. Herkesin günlük tüketmesi gereken su miktarı farklı olsa da kesin bir gerçek var ki su tüketmeyi aksatmamamız ve unutmamamız gerekir.

1. ŞEFFAF BARDAKTA SU İÇİN

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Bu, halihazırda ne kadar su tükettiğinizi ve daha ne kadar gitmeniz gerektiğini görselleştirmenize yardımcı olabilir! İçine bir adet limon dilimi ekleyerek de motivasyonunuzu artırabilirsiniz.

2. GİTTİĞİNİZ YERLERE SU ŞİŞELERİ KOYUN Her zaman yanınızda bir su şişesi bulundurmak veya kolaylık sağlamak için arabada, ofiste, spor çantanızda vb. yerlerde bir şişe suyunuzun olması unutmamanızı sağlayacaktır. REKLAM 3. GÜNE BİR BARDAK SU İÇEREK BAŞLAYIN Güne başlarken bir bardak su içmek, metabolizmanızı hızlandırır ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sıvıyı sağlar. Uyandıktan sonra hemen bir bardak su içmek, gece boyunca kaybedilen suyun yerine gelmesine yardımcı olur ve vücudu canlandırır. Bu basit alışkanlık, günün geri kalanında da su içmeyi teşvik eder.

4. HER ÖĞÜNDE SU İÇİN Yemeklerden önce ve yemek sırasında su içmek, hem mideyi rahatlatır hem de günlük su ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olur. Her öğünle birlikte bir bardak su içmek, su tüketimini düzenli hale getirmenin en basit yollarından biridir. Ayrıca, su içmek tokluk hissi yaratabileceği için aşırı yemek yemeyi de engelleyebilir. 5. SU İÇMEK İÇİN KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN Yeni bir alışkanlık edinmek için küçük ödüller motivasyon sağlayabilir. Günlük su içme hedefinize ulaştığınızda kendinizi küçük ödüllerle motive edebilirsiniz. Örneğin, su içme hedefinize ulaştığınızda sevdiğiniz bir aktiviteyi yapabilir veya kendinize güzel bir su şişesi alabilirsiniz. Bu tür ödüller, su içme alışkanlığınızı eğlenceli hale getirir.

REKLAM 6. BİR GECE ÖNCEDEN PLAN YAPIN Uyandıktan sonra bol su içmeyi, bir gece önceden planlayarak güne başlayabilir ve bunu alışkanlık haline getirebilirsiniz. Yatmadan önce, büyük bir su şişesini doldurun ve komodinin yanına ya da banyoya koyun, böylece sabah ilk iş su içebilirsiniz. 7. UYGULAMA KULLANIN Hepimiz gibi sizde çok fazla telefonla uğraşıyorsanız her gün kaç bardak su içtiğinize dair hedefinizi özelleştirebilir ve girişleri yaparak su tüketiminizi takip edebilirsiniz.

8. SU ŞİŞENİZE İŞARETLER KOYUN Su şişenizin üzerinde, her noktanın veya işaretin bir bardak suyu temsil ettiği noktaları işaretleyin. Su şişenize 8 nokta veya o şişede içmek istediğiniz porsiyon miktarını koyabilir, içtikçe o noktaları silebilirsiniz. Bu şekilde motivasyonunuz artacaktır! 9. RENKLİ BİR SU ŞİŞESİ KULLANIN Kendi kendini temizleyenden renkliye, daha basit kampçı tarzı su şişelerine kadar pek çok süslü su şişesi var. Sizinle ve tarzınızla hoşunuza giden her ne ise, onu daha fazla yanınızda bulundurmaya çalışın. Ayrıca gözünüzün önünde bulundurmak çok daha yardımcı olacaktır.

REKLAM 10. ELİNİZİN ALTINDA BULUNDURUN Yakınınızda bir kaynak olduğunda daha sık içmek çok daha kolaydır. Evde yatağınızın yanında, mutfak tezgahında, çalışma masanızda ve arabanızda içmeye devam etmeniz için sürekli bir hatırlatıcı olarak büyük bir şişe veya sürahi olduğundan emin olun. 11. ŞEKERLİ İÇECEKLERİ SULANDIRIN Sık sık meyve suyu, buzlu çay veya limonata içiyorsanız içeceğinizi su veya buzla seyreltin. Zamanla bire bir oranı hedefleyin. Bu, özlemini çektiğiniz tatlılığı size sunarken onu yavaşça dizginleyecek ve ayrıca sizi daha sağlıklı bir su dozuyla ferahlatacaktır.

12. GAZLI İÇECEKLER YERİNE MADEN SUYU TERCİH EDİN Karbonatlı su köpüklüdür, kalorisizdir ve sade su kadar sağlıklıdır. Gazlı su aynı zamanda en sevilen alkollü içeceklerin daha sağlıklı versiyonları için de temel bir maddedir. Serinletici ve çok daha sağlıklı içecekler için şeker dolu mikserler yerine maden suyu ve taze meyve kullanın. 13. GÜNLÜK RUTİNLERİNİZE EKLEYİN Bir alışkanlık edinmek için, su içmeyi günlük aktivitelerinizden birkaçına bağlayın. Sabahınızı bir bardak suyla başlatın veya dişlerinizi fırçalamak üzereyken her seferinde bir bardak için. Tuvalete gitmek için iş masanızdan ayrılıyor musunuz? Geri dönüş yolunda yudumlamak için her seferinde bir bardak su alın.