Schmidt ısrarı!
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor.
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör adayları arasında ilk sıralarda Roger Schmidt yer alıyor.
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Temasların sürdüğü 57 yaşındaki çalıştırıcı, sezon ortasında göreve gelmeye sıcak değil.
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Ekibi ile birlikte 7 milyon Euro'luk maliyeti bulunan Schmidt'in bir gözü de Avrupa'nın büyük liglerinden gelecek tekliflerde...
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Ancak başkan Adalı'nın Alman hoca konusunda ısrarı sürüyor. Farklı adaylarla da görüşmelerini gerçekleştiren siyah-beyazlılarda Schmidt için yeni sezon formülleri de düşünülüyor.
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KOVAC TIKANDI
Başkan Adalı'nın temasta bulunduğu bir diğer isim Niko Kovac ile belli bir aşamaya gelen görüşmeler ise ailevi sebeplerin de etkisiyle şimdilik tıkandı.
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LUCE'YE İNDİRİM!
Diğer yandan Beşiktaş'ın hoca adayları arasında bulunan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'nun men cezasına indirim geldiği açıklandı.
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4 yardımcısı ile AEK maçı sonrası otopark alanında taraftarlara saldırdığı için 4 ay men alan Rumen hocanın cezası 1 ay 15 güne indirildi.
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Bu kararın ardından Lucescu'nun PAOK'tan ayrılma ihtimalinin iyice azaldığı bildirildi.
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FARKLI ADAYLAR GÜNDEMDE! MAGATH'TAN İLK AÇIKLAMA
Beşiktaş'ın hoca gündeminde Rudi Garcia, Paulo Fonseca ve Felix Magath'ın isimleri de anılıyor.
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Beşiktaş'la adı anılan Magath, geçtiğimiz gün katıldığı bir basın toplantısında Beşiktaş ve diğer iddialarla ilgili "Geleceği göremiyorum, bu yüzden buna cevap veremem. Ancak, sürekli olarak kulüplerle, yabancı kulüplerle ama aynı zamanda Alman kulüpleriyle iletişim halindeyim ve bu yüzden bir noktada bir şeylerin gelişip gelişmeyeceğini bekleyip görmeliyiz. Futbola geri dönmek istiyorum ama benim de bazı beklentilerim var." ifadelerini kullandı.