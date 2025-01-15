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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri | Doğum günü kutlaması faciayla bitti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!

        İzmir'de, motosikletin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, doğum günü eğlencesinden dönen 19 yaşındaki Velican Ecevit ve 20 yaşındaki Anıl Balıkçı hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 18 yaşındaki Miraç A. tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 08:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:39
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        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
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        İzmir'de yürek yakan kaza, dün sabah saat 05.00 sıralarında, Urla ilçesi Erdoğan Ker Caddesi Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

        MOTOSİKLET AĞACA ÇARPTI

        Velican Ecevit, 19 yaşındaydı.
        Velican Ecevit, 19 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre doğum günü kutlamasından dönen kasksız 3 arkadaşın üzerinde olduğu motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı.

        İKİ GENÇ HASTANEDE CAN VERDİ

        Anıl Balıkçı, 20 yaşındaydı.
        Anıl Balıkçı, 20 yaşındaydı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Velican Ecevit, ambulansta Anıl Balıkçı da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Tedavisi süren Miraç A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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