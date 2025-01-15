İsrailliler, duyurulması beklenen ateşkes anlaşmasına destek için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas çatışmalarında ateşkes görüşmelerinde sona gelinmek üzere. Tel Aviv'deki binlerce kişi de Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının bir an önce duyurulması talebiyle gösteri düzenledi. Diğer yandan Batı Kudüs'te bir araya gelen aşırı sağcı İsrailliler, müzakereleri protesto etti
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının bir an önce duyurulması talebiyle gösteri yaptı.
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Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin olumlu gelişmelerin yaşanmasının ardından çok sayıda İsrailli, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası çevresinde bir araya geldi.
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Muhtemel anlaşmanın bir an önce sağlanmasını talep eden göstericiler, İsrailli esirlerin fotoğrafları ve onların serbest bırakılmalarını sağlayacak anlaşmanın açıklanması çağrısında bulunan dövizler taşıdı.
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AŞIRI SAĞCI İSRAİLLİLER MÜZAKERELERİ PROTESTO ETTİ
Diğer yandan Batı Kudüs'te ise aşırı sağcı İsrailliler, İsrail ile Hamas arasında ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda süren müzakereleri protesto etmek için toplandı.
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Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşması yapılmasına karşı çıkan aşırı sağcı İsrailliler, daha önce ateşkesten yana olmadığını söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya devam eden müzakereler sebebiyle tepki gösterdi.
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NETANYAHU ANLAŞMANIN DUYURULMASININ BİRKAÇ SAAT YA DA GÜN OLDUĞUN SÖYLEMİŞTİ
İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Kudüs'teki ofisinde İsrailli esir yakınlarıyla bir görüşme gerçekleştirmişti.
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İsrail basını, Netanyahu'nun görüşmede, muhtemel ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının duyurulmasının "birkaç gün ya da saat meselesi" olduğunu ve Hamas'ın yanıtını beklediklerini söylediğini aktarmıştı.
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