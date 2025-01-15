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Kilo verince yağlar nereye gider?

Kilo verildiğinde vücuttaki yağların ne olacağına dair birçok farklı inanış var. Kimi yağın sağlıklı bir diyet ve sporla kasa dönüşeceğini, kimisi ise enerjiye dönüşeceğini düşünüyor. İşin daha da ilginci, yapılan bir ankete göre, 150 doktor, diyetisyen ve kişisel antrenörden yalnızca 3'ü doğru cevabı biliyor. Peki sahiden kilo kaybı sırasında yağlar tam olarak nereye gidiyor?

Giriş: 15.01.2025 - 07:30 Güncelleme: 15.01.2025 - 07:30
Demet Demirkır
Haberler Stil Kilo verince yağlar nereye gider?

Dünya moda diyetlere ve kilo vermeye kafayı takmış durumda. Ancak çok azımız bir kilogram yağın tartıda nasıl kaybolduğunu biliyor.

Öyle ki CNN International, anket yaptıkları 150 doktor, diyetisyen ve kişisel antrenörün bile sağlık okuryazarlıklarındaki bu şaşırtıcı boşluğu paylaştı.

Açık ara en yaygın yanlış görüş, yağın enerjiye dönüştürüldüğüydü. Bu teoriyle ilgili sorun, tüm kimyasal reaksiyonların uyduğu 'maddenin korunumu yasası'nı ihlal etmesidir. Buna göre, madde yoktan var, vardan yok olamaz.

Bazı katılımcılar yağın kasa dönüştüğünü düşündü; bu imkansızken, diğerleri de yağın bağırsak yoluyla dışarı çıktığını varsaydı.

Katılımcılardan sadece üçü doğru cevabı verdi. Bu da anketteki sağlık uzmanlarının yüzde 98'inin kilo vermenin nasıl gerçekleştiğini açıklayamadığı anlamına geliyor.

ZAYIFLAYINCA YAĞLAR NEREYE GİDİYOR?

Peki esas soru şu; enerji, kaslar veya tuvalet değilse, yağ nereye gider?

Doğru cevap, yağın karbondioksit ve suya dönüştüğüdür. Karbondioksiti dışarı verirsiniz ve su, idrar veya ter olarak kaybedilene kadar dolaşımınıza karışır.

Eğer 10 kilo yağ kaybederseniz, bunun tam olarak 8.4 kilosu akciğerlerinizden dışarı çıkar ve kalan 1.6 kilosu suya dönüşür. Başka bir deyişle, kaybettiğiniz ağırlığın neredeyse tamamı dışarı atılır.

Bu hemen herkesi şaşırtır ama aslında yediğimiz neredeyse her şey akciğerler yoluyla geri çıkar. Sindirdiğiniz her karbonhidrat ve neredeyse tüm yağlar karbondioksit ve suya dönüştürülür. Aynı şey alkol için de geçerlidir.

Protein de aynı kaderi paylaşır; üre ve diğer katı maddelere dönüşen ve idrar olarak dışarı attığınız küçük bir kısmı hariç.

Yiyeceklerde sindirilmeden ve bozulmadan bağırsağınıza ulaşan tek şey liftir. Dolayısıyla yuttuğunuz diğer her şey siz onu buharlaştırana kadar hiçbir yere gitmez.

HER GÜN 660 GRAMDAN FAZLA OKSİJEN SOLUYORUZ

ABD hükümetinin son rakamlarına göre, Amerikalılar her gün 3.55 kg yiyecek ve içecek tüketiyor. Bunun 430 gramı katı makro besinler, 17 gramı lif ve geri kalan 3.11 kg'ı sudur.

Rapor edilmeyen şey ise 660 gramdan fazla oksijen soluduğunuzdur ve bu rakam beliniz için de aynı derecede önemlidir.

Vücudunuza 3.55 kg yiyecek ve su, artı 660 gram oksijen koyarsanız, o zaman 4.2 kg maddenin geri çıkması gerekir, aksi takdirde kilo alırsınız. Eğer biraz kilo vermeyi umuyorsanız, 4.1 kg'dan daha fazlasının gitmesi gerekecektir.

Sağlığı düzeltmek istiyorsanız önce gıdaya odaklanın...

Çoğu Amerikalının her gün yediği 430 gram karbonhidrat, yağ, protein ve alkol tam olarak 770 gram karbondioksit artı 290 gram su (yaklaşık bir fincan) ve idrar olarak atılan yaklaşık 31 gram üre ve diğer katı maddeleri üretecektir.

Ortalama 75 kg ağırlığındaki bir kişinin dinlenme metabolizma hızı (kişi hareket etmediğinde vücudun enerji kullanma hızı) günde yaklaşık 590 gram karbondioksit üretir. Duymuş olabileceğiniz cesur iddialara rağmen, satın alabileceğiniz hiçbir hap veya iksir bu rakamı artırmaz.

İyi haber şu ki, her gece uykudayken 200 gram karbondioksit soluyorsunuz, yani daha yataktan çıkmadan günlük hedefinizin dörtte birini solumuş oluyorsunuz.

DAHA AZ YİYİN, DAHA ÇOK NEFES VERİN

Peki yağ karbondioksite dönüşüyorsa, sadece daha fazla nefes almak kilo vermenizi sağlayabilir mi?

Ne yazık ki hayır.

İhtiyacınızdan fazla nefes alıp vermek hiperventilasyon olarak adlandırılır ve sadece başınızın dönmesine ya da muhtemelen bayılmanıza neden olur. Vücudunuzun ürettiği karbondioksit miktarını bilinçli olarak artırabilmenizin tek yolu kaslarınızı hareket ettirmektir. Ama işte size iyi bir haber daha...

Sadece ayağa kalkmak ve giyinmek metabolizma hızınızı iki katından fazla artırır. Başka bir deyişle, 24 saat boyunca tüm kıyafetlerinizi deneseydiniz, 1.200 gramdan fazla karbondioksit solurdunuz.

YÜRÜYÜŞE ÇIKMAK METABOLİZMA HIZINI 3 KATINA ÇIKARIYOR

Daha gerçekçi olmak gerekirse, yürüyüşe çıkmak metabolizma hızınızı üç katına çıkarır ve yemek pişirmek, süpürmek ve süpürmek de öyle.

2.83 kg yağın metabolize edilmesi 8.22 kg oksijen tüketir ve 7.93 kg karbondioksit artı 3.11 kg su üretir. Yediğiniz yiyecekler bu rakamları değiştiremez.

Dolayısıyla, 2.83 kg yağ kaybetmek için, ne yerseniz yiyin, tüm yiyeceklerinizi buharlaştırarak üreteceğinize ek olarak 7.93 kg karbondioksiti dışarı vermeniz gerekir.

Yaktığınızdan daha az yakıt sağlayan herhangi bir diyet işe yarayacaktır; ancak kilo vermenin nasıl gerçekleştiğine dair bu kadar çok yanlış kanı varken, çok azımız bunun nedenini biliyoruz.

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Tünelden rekor zamla geçecekler
Yeni yıl ile birlikte köprü ve otoyol geçiş ücretleri de güncellendi. İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprülerde otomobiller ile motosikletlere aynı oranda, yüzde 42 zam yapılırken, megakenti denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli'nde ise motosiklet geçiş ücretlerine otomobillere göre çok daha yüksek oranda zam yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, tünelden otomobil ile geçiş ücreti yüzde 44 artarken, motosiklet geçiş ücretlerine ise tam yüzde 187 oranında zam yapıldı. Motosiklet satışlarında 1 milyon barajı tarihte ilk kez 2024'ün Ocak-Ekim döneminde aşıldı. Motosiklet pazarının 2024'ün tamamında ulaştığı büyüklük ise 22 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak. Yiğitcan Yıldız yazdı...
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