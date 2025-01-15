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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları! Bu bölgeler dikkat! - 15 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü sağanak yağışlı olacak. Yağışların Antalya'da kuvvetli olması bekleniyor. Trakya, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısı kar yağışlı olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 07:45 Güncelleme: 15.01.2025 - 07:45
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        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Yağmurlu 10°

        İzmir

        Bulutlu 13°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Bulutlu 10°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Güneşli 12°

        Gaziantep

        Güneşli 14°

        Ağrı

        Bulutlu -1°
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        Hava sıcaklığının Trakya'da mevsim normallerinin 2-4 derece altında, yurdun kuzey kıyılarında normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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