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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tülay Dağaşan'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!

        Kocaeli'nde, 2 yıl önce boşandığı 44 yaşındaki Tülay Dağaşan'ı tabancayla vurarak öldüren 52 yaşındaki Şefik Karaali tutuklu yargılandığı davada, karar duruşmasına çıktı. Cinayetten önce ceza araştırması yapan Karaali'nin cezası belli oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 08:26 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:43
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        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
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        Kocaeli'nde olay, 4 Ocak 2024’te Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1542/1 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Tülay Dağaşan (44), olayın yaşadığı günden 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali’nin (52) silahlı saldırısına uğradı.

        VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

        DHA'daki habere göre tabancadan çıkan mermilerden 5’inin vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Tülay Dağaşan, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

        Saldırgan Şefik Karaali ise olay yerine geldiği servis minibüsüne binerek kaçtı. Tülay Dağaşan, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Şefik Karaali, polis merkezine giderek teslim oldu. Şefik Karaali emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNCE ARAŞTIRDI SONRA KATLETTİ

        Soruşturma sürecinde katil zanlısının, internetten cezaevi şartlarını, kadın cinayetleri ve cezalarını araştırdıktan sonra saldırıyı düzenlediği belirlendi.

        SAVCI, TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDEN CEZA İSTEDİ

        Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede; çiftin aldatma iddiası nedeniyle boşandıkları, boşandıktan sonraki süreçte sanık Karaali’nin, evli oldukları dönemde Dağaşan’ın kendisini aldattığına yönelik şüpheler duyarak Dağaşan ile bu konuda tartıştıkları ifadeleri yer aldı. Kamera kayıtlarının da yer aldığı iddianamede savcı, tutuklu sanık Şefik Karaali’nin ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

        "TASARLAYARAK CİNAYET İŞLEMEDİM"

        Gebze Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Şefik Karaali, ölen Tülay Dağaşan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Karaali, “Pişmanım böyle olsun istemezdim. Ben tasarlayarak cinayet işlemedim. Tamamen tesadüftür” dedi.

        AĞIR MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, sanığın suçunun sabit olduğunu, dosyayla ilgili tüm delillerin toplandığını ifade ederek, sanığın 'Eşe Karşı Tasarlayarak Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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        #Tülay Dağaşan
        #Son dakika haberler
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