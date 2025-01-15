Fenerbahçe kafasını kullanıyor: 19 haftada geçtiğimiz sezonu yakaladı!

Süper Lig'de 19. hafta geride kalırken Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunuyor. Son olarak deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Sarı-Lacivertliler bu mücadelede bulduğu 2 golü kafa vuruşuyla kaydetti.

REKLAM advertisement1 19 HAFTADA GEÇTİĞİMİZ SEZONU YAKALADI Bu sezon takıma Faslı yıldız En-Nesyri'nin de katılmasıyla birlikte kafa gollerinde etkili olan Fenerbahçe, Süper Lig'de bulduğu 7 kafa golüyle geçtiğimiz sezonun istatistiğini yakaladı. Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Sarı-Lacivertliler, 38 haftada toplam 7 kafa bulmuştu. Bu sezon takıma Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte duran toplarda daha etkili bir ekip haline gelen Fenerbahçe, Faslı yıldızı En-Nesyri'den de bu anlamda çok verim alıyor.

REKLAM EN-NESYRI'NİN BULDUĞU GOLLERİN YÜZDE 58'İ KAFAYLA Sezon başında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, Sarı-Lacivertli formayla toplamda 27 mücadeleye çıktı. 1407 dakika süre bulan Faslı futbolcu bu mücadelelerde 12 gol kaydetti. Tüm kulvarlarda bulduğu 12 golün 7'sini kafa vuruşuyla kaydeden En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla attığı kafa gollerinde yüzde 58,33 gibi bir oran yakaladı.

SEVILLA'DA GOLLERİNİN YÜZDE 30'U KAFAYLA Kariyerinin büyük bir kısmını Sevilla'da geçiren En-Nesyri, Endülüs ekibiyle çıktığı 196 maçta 73 gol attı. En-Nesyri bu 73 golün 22'sini kafa vuruşuyla kaydetti. Faslı golcünün Sevilla'da bulduğu gollerin yüzde 30.1'i kafayla geldi.

SIÇRAMADA RONALDO'NUN REKORUNU KIRMIŞTI En-Nesyri, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz’i 1-0 yendikleri maçta attığı golle Ronaldo’yu hem eledi hem de yükselme rekorunu kırdı. Ronaldo, 2019’da Juventus formasıyla Sampdoria’ya sıçrayarak attığı golde 2.5 metreye yükselmişti. En-Nesyri ise 2.78 metreye çıktı.