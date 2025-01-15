Yurt dışı yasağı verilen Sadettin Saran’ın S Sport’una da yasa dışı bahis cezası

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu S Sport'a yasa dışı bahis reklamı yapıldığı gerekçesiyle 6 milyon lira ceza verildi.

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Reklam Kurulu’nun kararında kanalın Youtube sayfasındaki 2-2 biten Juventus-Parma maç özetinde yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarına yer verildiğinin tespit edildiği belirtilerek “Yasadışı bahis sitesinin reklamlarının müsabakanın gerçekleştiği statta yer almadığı, anılan reklamların yayın haklarına sahip kuruluş tarafından teknolojinin imkanları kullanılarak video içerisine yerleştirilip muhtelif ülkelere dağıtımının yapıldığı” ifade edildi.

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“BASİRETLİ BİR TACİR OLMASI BEKLENİR”

Söz konusu bahis sitesinin “Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca bayilik verilen sanal ortam bayileri arasında yer almaması sebebiyle yasadışı olduğu” vurgulanırken “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şansa Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca suç olan söz konusu bahis reklamlarının müsabakanın orijinalinde yer alabilecek nitelikte olmadığı gibi müsabakanın yapıldığı ülkede yasal olmasının dahi anılan tanıtımların yayımlanmasına gerekçe gösterilemeyeceği, söz konusu reklamların yayımlanmasının suç teşkil ettiği dikkate alındığında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir.’ hükmü gereği basiretli bir tacir olarak davranması beklenen ’S Sports’ logolu kanalın mecra kuruluşu statüsüyle doğrudan sorumlu olduğu hatırlatıldı.

“CANLI YAYIN OLMAMASINA RAĞMEN”

Söz konusu reklamda Türk Bayrağının da kullanıldığı belirtilirken “Tüketiciler nezdinde legal olduğu izlenimi verilen ve orijinal yayına sonradan giydirilmiş olan reklamların ayrıca, canlı yayın harici youtube, instagram, tiktok gibi sosyal medya mecralarından da özet görüntüler aracılığıyla tüketicilere ulaşılabilirliğinin artırıldığı, söz konusu özet görüntülerin ‘canlı yayın’ niteliğinde olmadığı ve ilgili içerikte yer alan ifadelere müdahale edilebilecekken kısaltılmış tekrar niteliğindeki maç görüntülerinde de işbu yasadışı bahis reklamlarına yer verilmeye devam edildiği, dolayısıyla söz konusu reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; ‘Falcı, medyum,astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz.’ hükümlerine açıkça aykırılık teşkil ettiği” değerlendirilmesi yapıldı.

“TÜRK BAYRAĞI İLE YASA DIŞI BAHİSE TEŞVİK” Kurul’un kararı şöyle oldu: “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5/1, 5/1-c, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/5, 27/3 ve 32/1 inci maddeleri, - 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesi, hükümlerine aykırı olduğuna, Buna göre, mecra kuruluşu Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş. hakkında, söz konusu özet görüntülerinin futbol izleyicisinin merakını uyandıran, tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikte olduğu, ilgili yasadışı görüntülere kasıtlı bir şekilde müdahale edilmediği, ayrıca yurtdışı yayını olmasına rağmen ‘Türk bayrağı’ görseli ve ‘Türkçe’ ifadeler aracılığıyla Türk vatandaşlarının yasadışı bahis sitelerine yönelmesinin hedeflendiği hususları ile birlikte ‘ihlalin niteliği’ dikkate alındığında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca 6.000.000-TL (Altımilyon Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.” YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI VE ADLİ KONTROL KARARI Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında iş insanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelmiş, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdiği dosyada iş insanı Sadettin Saran hakkında "Yurt dışına çıkamama" tedbiri ve adli kontrol talebinde bulunmuştu. Dosyayı inceleyen hakimlik, savcılığın talebini yerinde bulmuş ve Sadettin Saran hakkında "Yurt dışına çıkamama" tedbiri ve adli kontrol kararı vermişti.