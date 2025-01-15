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        Haberler Gündem Medya Yılmaz Özdil, kalp krizlerinin olağan dışı artışına dikkat çekmişti

        Yılmaz Özdil, kalp krizlerinin olağan dışı artışına dikkat çekmişti

        Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakıma alınan gazeteci yazar Yılmaz Özdil, daha önceki bir Youtube yayınında artan kalp krizi vakalarının olağan dışı olduğunu söylemişti. Özdil, Covid dönemi ile ilgili iddiaları da dile getirmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 11:53 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:51
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        Özdil "olağan dışı" demişti
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        Gazeteci yazar Yılmaz Özdil’in kalp krizi geçirmesinin ardından daha önce kalp krizi vakalarındaki artışa dikkat çektiği bir konuşması yeniden gündeme geldi.

        60 yaşındaki Özdil, Sözcü’den ayrıldıktan sonra günlük Youtube yayınları yapıyordu. Bu yayınlarından birinde kalp krizi vakalarında olağan dışı bir artış görüldüğünü kaydeden Özdil, Covid dönemine işaret ederek şu iddiaları dile getirmişti:

        “Dünyada bizden başka kimsenin kullanmadığı Çin aşısından mı oluyor bunlar? Eksi 70 derecede saklanması gereken, Türkiye’de soğuk zincirin bozulduğu iddia edilen Biontech aşısından mı oluyor? Yetkililer konuşmuyor. Bilim Kurulu vardı… Hiçbiri çıkıp bu pıhtı fırtınası niye yaşanıyor anlatmıyor. Saygın hekimlerimiz ürpertici şeyler söylüyorlar ama bunları topluma söyleyemiyorlar. Çünkü isimlerinin kullanılmasını istemiyorlar. Herkese aşı olmayı tavsiye edip kendisinin aşı olmadığını söyleyen profesörler var.”

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        GENÇ ÜNLÜLERİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN

        Benzer tartışma, geçen yıl yakın zamanlarda kalp krizinden hayatını kaybeden sanatçılar Metin Arolat, Vural Çelik ve Tekin Temel’in ardından da gündeme gelmişti. Henüz 50’li yaşlarında olan bu isimlerin ölüm nedenleri araştırılırken Covid-19 aşıları da gündeme gelmişti. Arolat’ın ölümünde diyeti konuşulsa da pandemi döneminde gündemden düşmeyen aşılarla ilgili en ufak şüphe tartışmayı büyütmeye yetmişti. Ancak kimi uluslararası araştırmalarda da Covid geçirmenin riskinin aşıdan daha yüksek olduğu görülmüştü. İngiltere’de yürütülen ve yaklaşık 46 milyon yetişkinin sağlık kayıtlarına dayanan bir çalışma, COVID-19 aşısından sonra hem kalp krizi hem de felç insidansının aşıdan önceki ve aşılama olmaksızın insidansa kıyasla düştüğünü gösteriyor. Söz konusu çalışma, araştırmacıların 8 Aralık 2020 ile 23 Ocak 2022 tarihleri arasında İngiltere’deki 45.7 milyon yetişkinin sağlık kayıtlarını analiz ettiği British Heart Foundation (BHF) Veri Bilimi Merkezi’nin bulgularına dayanıyordu.

        TEMEL YILMAZ: DÖRT ANA FAKTÖR

        Türkiye Diyabet Vakfı Başkan Yardımcısı ve Habertürk Yazarı Prof. Dr. Temel Yılmaz da 1 Ekim 2024’teki yazısında kalp krizlerinin erken yaşa çekilmesinde dört önemli faktöre dikkat çekerek “Sağlıksız beslenme ve aşırı kilo alımı, buna bağlı insülin direnci ve diyabet, ek olarak kronik sigara tüketimi ve hareketsiz yaşam” olarak sıralamıştı.

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        Yılmaz yazısını Dünya Sağlık Örgütünün “Dünya tarihinde ilk kez bir sonraki kuşağın yaşam süresinin bir önceki kuşaktan daha kısa olması bekleniyor” uyarısı ile bitirmişti.

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