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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Skriniar transferinde 2 rakip birden! - Galatasaray Haberleri

        Skriniar transferinde 2 rakip birden!

        Süper Lig'de ve Avrupa'da namağlup yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Stoper mevkisi için Milan Skriniar'ı gündemine alan sarı-kırmızılılara, transferde 2 rakip birden çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:35
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        • 1

          Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.

        • 2

          Savunma bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, PSG'de fazla forma şansı bulamayan Milan Skriniar'ı gündeme almıştı.

        • 3

          Yıllık 10 milyon Euro kazanan Slovak stoper için G.Saray'ın sezonun geri kalanı için ücretinin yarısını (2.5 milyon Euro) karşılama teklifiyle Fransız kulübünün kapısına gittiği iddia edilmişti.

        • 4

          SKRINIAR'A 2 TALİP DAHA

          Fransız basınından L'Equipe, Premier Lig temsilcileri Tottenham ve Aston Villa'nın da transferde devreye girdiğini yazdı.

        • 5

          Devre arasında 29 yaşındaki oyuncuyla kesin olarak yolların ayrılması beklenirken, Paris temsilcisinin Skriniar'ı bonservisiyle yollamak istediği kaydedildi.

        • 6

          Skriniar'ın kalıcı olarak bir takıma imza atamaması halinde ise zorunlu satın alma opsiyonlu göndereceği haberin detaylarında yer aldı.

        • 7

          Slovak yıldız son olarak 12 Ocak Pazar günü Ligue 1'de oynanan St. Etienne maçında kadroya alınmamıştı.

        • 8

          Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gözüken Skriniar, bu sezon PSG'de 5 maça çıktı ve 381 dakika sahada kalabildi.

        • 9
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