Skriniar transferinde 2 rakip birden!
Süper Lig'de ve Avrupa'da namağlup yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Stoper mevkisi için Milan Skriniar'ı gündemine alan sarı-kırmızılılara, transferde 2 rakip birden çıktı.
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Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.
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Savunma bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, PSG'de fazla forma şansı bulamayan Milan Skriniar'ı gündeme almıştı.
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Yıllık 10 milyon Euro kazanan Slovak stoper için G.Saray'ın sezonun geri kalanı için ücretinin yarısını (2.5 milyon Euro) karşılama teklifiyle Fransız kulübünün kapısına gittiği iddia edilmişti.
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SKRINIAR'A 2 TALİP DAHA
Fransız basınından L'Equipe, Premier Lig temsilcileri Tottenham ve Aston Villa'nın da transferde devreye girdiğini yazdı.
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Devre arasında 29 yaşındaki oyuncuyla kesin olarak yolların ayrılması beklenirken, Paris temsilcisinin Skriniar'ı bonservisiyle yollamak istediği kaydedildi.
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Skriniar'ın kalıcı olarak bir takıma imza atamaması halinde ise zorunlu satın alma opsiyonlu göndereceği haberin detaylarında yer aldı.
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Slovak yıldız son olarak 12 Ocak Pazar günü Ligue 1'de oynanan St. Etienne maçında kadroya alınmamıştı.
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Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gözüken Skriniar, bu sezon PSG'de 5 maça çıktı ve 381 dakika sahada kalabildi.
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