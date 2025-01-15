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        Haberler Gündem 3. Sayfa Borç kavgasında kayınpederini sırtından bıçakladı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!

        Samsun'da, 42 yaşındaki A.K. ile damadı 22 yaşındaki H.Y. arasında borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada damat H.Y., kayınpederini sırtından bıçakladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:38
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        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
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        Samsun'da olay edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde Dededağı Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. (42) ile damadı H.Y. (22) arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        KAYINPEDERİNİ BIÇAKLADI

        AA'daki habere göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, kayınpederi A.K'yi sırtından bıçakladı.

        YARALI HALDE ARAÇLA HASTANEYE GİTTİ

        Kendi kullandığı aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giden A.K, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        DAMAT VE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Y. ile kardeşi O.Y. (24) ve babası K.Y'yi (56) gözaltına aldı. K.Y. ve O.Y, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, H.Y'nin işlemleri ise sürüyor.

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        #Samsun
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