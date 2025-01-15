Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
Samsun'da, 42 yaşındaki A.K. ile damadı 22 yaşındaki H.Y. arasında borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada damat H.Y., kayınpederini sırtından bıçakladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor
Samsun'da olay edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde Dededağı Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. (42) ile damadı H.Y. (22) arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
KAYINPEDERİNİ BIÇAKLADI
AA'daki habere göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, kayınpederi A.K'yi sırtından bıçakladı.
YARALI HALDE ARAÇLA HASTANEYE GİTTİ
Kendi kullandığı aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giden A.K, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
DAMAT VE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Y. ile kardeşi O.Y. (24) ve babası K.Y'yi (56) gözaltına aldı. K.Y. ve O.Y, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, H.Y'nin işlemleri ise sürüyor.