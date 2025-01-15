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        Haberler Dünya Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltına alındı | Dış Haberler

        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltına alındı

        Güney Kore'de 3 Aralık tarihinde sıkıyönetim kararıyla ülkenin tüm kontrolünü eline almak isteyen ancak muhalefet ve halkın baskılarının ardından kararı geri çektiğini duyuran, bu başarısız girişimin ardından parlamento tarafından azledilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol uzun süren tutuklama girişimlerinin akabinde gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:30
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        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
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        Güney Kore, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkilileri, Yoon hakkındaki gözaltı kararını uygulamak için bu sabah ikinci kez harekete geçti.

        Yetkililer, Yoon'u başkanlık konutunda gözaltına alarak ifade için CIO'nun Seul'ün güneyinde yer alan Gwacheon'da ofisine götürdü.

        Soruşturmacıların, Yoon'un resmen tutuklamak için mahkemeye başvurmak üzere 48 saat süresi bulunuyor.

        Devrik lider konuşmayı reddediyor

        Yoon Suk Yeol'un avukatı, azledilen liderin vatandaşların ve Başkanlık güvenlik görevlilerinin güvenliğinden duyduğu endişe nedeniyle yetkililere gönüllü olarak eşlik ettiğini söyledi.

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        CIO yetkilileri ise Yeol'un sorguda konuşmayı reddettiğini duyurdu. Yeol, başkent Seul'deki gözaltı merkezinde tutulmaya devam edilecek.

        Güney Koreli yetkililer, görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u tutuklamaya yönelik ilk girişimlerini engellediği gerekçesiyle Başkanlık Güvenlik Servisi'nin vekil şefi Kim Sung-hoon'u da tutukladı.

        Gözaltına alınan ilk devlet başkanı

        Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 14 Aralık 2024'te azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, gözaltına alınan ilk devlet başkanı oldu.

        Yoon, sıkıyönetim ilanının ardından meclise asker göndererek milletvekillerinin karar aleyhine oylama yapması engellemeye çalışmakla suçlanıyor.

        Sıkıyönetim kararının "idari bir eylem" olduğunu, yasama gücünü istismar eden ana muhalefetteki Demokrat Partiye uyarı amacı taşıdığını savunan Yoon, gözaltına alınmasının ardından yayımladığı mesajda, "Her ne kadar bu yasa dışı bir soruşturma olsa da, kan dökülebilecek bir rezaleti önlemek üzere CIO'nun karşısına çıkmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

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        Gözaltı, başkanlık konutunda soruşturmacılar ile Yoon'un ekibi arasında saatler süren görüşmelerin ardından yapıldı.

        Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık 2024'te "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yürütülen soruşturmada Yoon için gözaltı kararı vermiş ancak 3 Ocak'ta emri uygulamak üzere resmi konuta giden polisler ile Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi (PSS) görevlileri arasında arbede çıkması üzerine emir infaz edilememişti.

        Devlet başkanlığı görevlileri bu kez direnç göstermedi

        CIO yetkilileri, bu sabah yaptıkları açıklamada, bu kez Yoon'un gönüllü olarak teslim olmasını beklemeyeceklerini, doğrudan emri uygulayacaklarını ifade etti. İlk teşebbüsün aksine bu kez hiçbir devlet başkanlığı veya PSS görevlisinin gözaltına direnç göstermediği bildirildi.

        Ancak başlangıçta başkanlık konutuna giden yetkililer, PSS tarafından oluşturulan barikatlarla engellenmiş, konutun çevresinde Yoon'a destek veren yaklaşık 6 bin 500 kişi toplanırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) milletvekilleri de kararı protesto için konutun önünde bir araya gelmişti.

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        Konut çevresinde yaklaşık 3 bin polis tedbir için tutulurken, bazı soruşturmacıların merdivenlerle tırmanarak konut yerleşkesine girdiği, bazılarının ise yerleşkeyi çevreleyen patika yollardan geçerek konuta ulaştığı belirtilmişti.

        Gün içinde devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve CIO yetkililerinin konuta girişine onay verdiği kaydedilmişti.

        Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

        Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

        Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

        Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

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        #güney kore
        #Yoon Suk Yeol
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