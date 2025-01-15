Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı Tapan, Ayvalık'ta - Magazin haberleri

        Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı Tapan, Ayvalık'ta

        Geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yana birlikte olan Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı Tapan, Ayvalık'ta tatile çıktı. Bürsin ile Tapan birlikte yine aynı fotoğrafta görünmemeye itina gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 09:46 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beraber olsalar da ayrılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kerem Bürsin; uzun süren aşk orucunu, Türkan Sabancı ile merhum Sakıp Sabancı'nın torunu olan Melisa Sabancı Tapan (Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı) ile bozmuştu.

        Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı Tapan, birlikte fotoğraflanmamaya itina gösteriyor. Sosyal medya hesaplarından değil birlikte, birbirlerinin fotoğraflarını paylaşmıyorlar.

        Kerem Bürsin ile Melisa Tapan'ın 8 aylık ilişkilerinde birlikte çekilen sadece bir fotoğraf görüldü.

        Melisa Sabancı Tapan, geçtiğimiz günlerde, Kerem Kerem Bürsin ile ilgili sorulara; "Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz. İkimiz de işlerimizden dolayı yoğunuz. Çok görüşemiyoruz, biraz ayrı kaldık" yanıtını vermişti.

        Kerem Bürsin ile Melisa Tapan, tatil için Ayvalık'a gitti.

        REKLAM

        Kendilerini tanıyan kişilerin, fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmeyen Kerem Bürsin ile Melisa Tapan, aynı karenin içinde olmak istemedi. Bunun üzerine, hayranlarıyla ayrı fotoğraf çektirdiler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melisa Sabancı Tapan
        #Kerem Bürsin

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        "Çocuktan al gişeyi"
        "Çocuktan al gişeyi"
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Habertürk Anasayfa