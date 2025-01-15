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        Haberler Spor Transfer İlkay Gündoğan heyecanı! - Futbol Haberleri

        İlkay Gündoğan heyecanı!

        Uzun süredir İlkay Gündoğan'ı hedefinde tutan Galatasaray, sezon sonunda yıldız futbolcu için yeniden devreye girmeyi planlıyor. Manchester City'nin gözden çıkardığı tecrübeli orta saha, Suudi Arabistan ekiplerinden gelen ilgiyi geri çevirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:04
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          Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan İlkay Gündoğan'ı yakından takip etmeye devam ediyor.

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          İngiliz basınının iddiasına göre; Sarı-kırmızılılar, ocak ayında yıldız orta sahayı kadrosuna katmanın zor olduğunu düşünüyor.

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          Öte yandan; Manchester City'nin de yeni bir yapılanmaya gideceği ve sezon sonunda İlkay Gündoğan dahil birçok isimle yollarını ayırmayı planladığı aktarılıyor.

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          Gurbetçi futbolcunun ise Suudi Arabistan'ın dev maaşlı teklifine rağmen, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve daha sonra Arabistan'a gitmeyi planladığı belirtiliyor.

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          Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İlkay için yeniden devreye gireceği öne sürülüyor.

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          SEZON KARNESİ

          Bu sezon 27 mücadelede forma giyen tecrübeli orta saha, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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