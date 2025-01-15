Hülya Koçyiğit'ten Filiz Akın'a: Dualarım seninle

Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın, önceki gece Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre; 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam ediliyor.

Hülya Koçyiğit, meslektaşı ve dostu Filiz Akın hakkında sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz’im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz.

Hülya Koçyiğit'in ardından pek çok ünlü isim de Filiz Akın ile ilgili mesaj yayımladı.

MELEK BAYKAL

Dört Yapraklı Yonca'nın en güzel tarafı. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Tekrar güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz.

NEBAHAT ÇEHRE

Güzeller güzeli arkadaşım. Bugün bütün dualarımız senin için.

GÜL SUNAL

Hep en güzel, hep en zarif.. Dualarımız sana güç verecek canım Filiz...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

Canımın içi. En sevdiğim. Geçmiş bitmiş olacak. Bunun da üstesinden geleceksiniz. Eminim. Lütfen…