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        Haberler Dünya Los Angeles'taki yangınlarda ölü sayısı 25'e yükseldi, "alev hortumu" uyarısı yapıldı | Dış Haberler

        Los Angeles'taki yangınlarda ölü sayısı 25'e yükseldi, "alev hortumu" uyarısı yapıldı

        ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde 7 Ocak günü başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangınlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, bölgedeki hava koşulları sebebiyle alev hortumları uyarısında bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:46
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          ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği, ayrıca bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği bildirildi.

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          Los Angeles'ta yetkililer, kentte 9 gündür süren orman yangınlarına ilişkin güncel detayları paylaştı.

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          Yangınlarda hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 12 binden fazla yapının tahrip olduğunu aktardı.

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          Yetkililer, Palisades ve Eaton bölgelerinde günlerdir devam eden yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

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          Ulusal Hava Durumu Servisi, şiddetli rüzgarlar ve kuru hava koşulları nedeniyle yeni yangınların patlak verebileceğini uyarısında bulundu.

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          Servis, rüzgarın şiddetinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının ardından bölgedeki yangın uyarısının süresini uzattı.

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          Yangının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililer, bölgedeki 77 binden fazla hanenin elektriğini kesti.

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          "ALEV HORTUMU" UYARISI

          Meteorologlar, bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

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          10 ila 50 metre yüksekliğe ulaşabilen ve nadir görülen alev hortumları, yangının şiddetini körükleyerek alevlerin büyümesine yol açıyor.

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          YAKLAŞIK 150 BİN KİŞİ KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

          Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak'ta sabah saatlerinde sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

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          Yangınlar nedeniyle yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

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          Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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