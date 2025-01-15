Los Angeles'taki yangınlarda ölü sayısı 25'e yükseldi, "alev hortumu" uyarısı yapıldı
ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde 7 Ocak günü başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangınlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, bölgedeki hava koşulları sebebiyle alev hortumları uyarısında bulunuldu
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ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği, ayrıca bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği bildirildi.
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Los Angeles'ta yetkililer, kentte 9 gündür süren orman yangınlarına ilişkin güncel detayları paylaştı.
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Yangınlarda hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 12 binden fazla yapının tahrip olduğunu aktardı.
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Yetkililer, Palisades ve Eaton bölgelerinde günlerdir devam eden yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
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Ulusal Hava Durumu Servisi, şiddetli rüzgarlar ve kuru hava koşulları nedeniyle yeni yangınların patlak verebileceğini uyarısında bulundu.
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Servis, rüzgarın şiddetinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının ardından bölgedeki yangın uyarısının süresini uzattı.
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Yangının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililer, bölgedeki 77 binden fazla hanenin elektriğini kesti.
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"ALEV HORTUMU" UYARISI
Meteorologlar, bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.
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10 ila 50 metre yüksekliğe ulaşabilen ve nadir görülen alev hortumları, yangının şiddetini körükleyerek alevlerin büyümesine yol açıyor.
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YAKLAŞIK 150 BİN KİŞİ KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ VERİLDİ
Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak'ta sabah saatlerinde sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.
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Yangınlar nedeniyle yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.
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Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.
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*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.