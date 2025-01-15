Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sahilde inşa edilen 34 ev ve sosyal tesisin bulunduğu kaçak tatil köyü, belediye ekipleri tarafından 3 saatlik çalışmayla yıkıldı. O anlar kameraya da yansıdı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Denizköy sahil kesiminde kaçak olarak inşa edilen tek katlı 34 ev, 1 sosyal tesis ve avluların bulunduğu tatil köyü için mahkemeden yıkım kararı çıktı.
BELEDİYE EKİPLERİ SAAT: 04.00'TE GİTTİ
DHA'daki habere göre kararın ardından Karasu Belediyesi ekipleri, jandarma eşliğinde sabaha karşı 04.00’te bölgeye gitti.
ÖNCE DIŞ DUVARLAR YIKILDI
Zabıta ekipleri, kaçak tatil köyünün duvarlarına tırmanarak içeriye girdi.
İş makineleri, tatil köyünün dış duvarlarını yıkarak yıkıma başladı.
3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HEPSİ YIKILDI
Tek katlı yapılar, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yıkıldı.