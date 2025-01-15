Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sahilde inşa edilen 34 ev ve sosyal tesisin bulunduğu kaçak tatil köyü, belediye ekipleri tarafından 3 saatlik çalışmayla yıkıldı. O anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:16 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde Denizköy sahil kesiminde kaçak olarak inşa edilen tek katlı 34 ev, 1 sosyal tesis ve avluların bulunduğu tatil köyü için mahkemeden yıkım kararı çıktı.

        BELEDİYE EKİPLERİ SAAT: 04.00'TE GİTTİ

        DHA'daki habere göre kararın ardından Karasu Belediyesi ekipleri, jandarma eşliğinde sabaha karşı 04.00’te bölgeye gitti.

        ÖNCE DIŞ DUVARLAR YIKILDI

        REKLAM

        Zabıta ekipleri, kaçak tatil köyünün duvarlarına tırmanarak içeriye girdi.

        İş makineleri, tatil köyünün dış duvarlarını yıkarak yıkıma başladı.

        3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HEPSİ YIKILDI

        Tek katlı yapılar, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yıkıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Habertürk Anasayfa