Fenerbahçe'nin istediği Talisca'da sıcak gelişme!
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak istediği Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'da sıcak bir gelişme yaşandı ve Sambacı yıldızla sarı-lacivertliler arasında yaşanan o görüşme sızdırıldı.
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, bir süredir Anderson Talisca için girişimlerini sürdürüyordu.
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Sambacı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve sarı-lacivertlilerin oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.
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RİYAD'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Africa Foot United kaynaklı haberde; Fenerbahçe yetkilileri ve Talisca, 14 Ocak Salı günü Riyad'da restaurantta bir araya geldi.
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İki tarafın devre arasında transferin gerçekleşmesi için uzlaşıya vardığı ve önemli mesafe kat edildiği bildirildi.
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AL-NASSR TUTUMDAN RAHATSIZ!
Brezilyalı yıldızla yollarını ayırmayı düşünen Al-Nassr'ın buna karşın oyuncunun bu tutumundan hoşuna gitmediği kaydedildi.
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FLAŞ TAKAS İDDİASI!
Teknik direktör Stefano Pioli'nin Talisca'nın ayrılmasına sıcak baktığı ve kulüpler arası görüşmelerde En-Nesyri ile Talisca takasının gündeme geldiği haberin detaylarında yer aldı.
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Bu sezon 19 maça çıkan Talisca, 1.393 dakika sahada kaldı ve 8 gollük katkı sağladı.
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