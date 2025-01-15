Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        50
        Fenerbahçe
        FB
        42
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        36
        Göztepe
        GÖZ
        31
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Beşiktaş
        BJK
        30
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Trabzonspor
        TS
        22
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin istediği Talisca'da sıcak gelişme! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin istediği Talisca'da sıcak gelişme!

        Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak istediği Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'da sıcak bir gelişme yaşandı ve Sambacı yıldızla sarı-lacivertliler arasında yaşanan o görüşme sızdırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 12:29 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Teknik direktör Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, bir süredir Anderson Talisca için girişimlerini sürdürüyordu.

        • 2

          Sambacı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve sarı-lacivertlilerin oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.

        • 3

          RİYAD'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

          Africa Foot United kaynaklı haberde; Fenerbahçe yetkilileri ve Talisca, 14 Ocak Salı günü Riyad'da restaurantta bir araya geldi.

        • 4

          İki tarafın devre arasında transferin gerçekleşmesi için uzlaşıya vardığı ve önemli mesafe kat edildiği bildirildi.

        • 5

          AL-NASSR TUTUMDAN RAHATSIZ!

          Brezilyalı yıldızla yollarını ayırmayı düşünen Al-Nassr'ın buna karşın oyuncunun bu tutumundan hoşuna gitmediği kaydedildi.

        • 6

          FLAŞ TAKAS İDDİASI!

          Teknik direktör Stefano Pioli'nin Talisca'nın ayrılmasına sıcak baktığı ve kulüpler arası görüşmelerde En-Nesyri ile Talisca takasının gündeme geldiği haberin detaylarında yer aldı.

        • 7

          Bu sezon 19 maça çıkan Talisca, 1.393 dakika sahada kaldı ve 8 gollük katkı sağladı.

        • 8
        • 9
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İkinci Trump döneminde neler yaşanacak?
        İkinci Trump döneminde neler yaşanacak?
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Habertürk Anasayfa