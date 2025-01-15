Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor

Özel okullarda erken kayıt dönemi başladı. 2025-2026 dönemi erken kayıt maratonunun yine yüksek fiyatlarla başlaması velilerin tepkilerine neden oldu. Bazı özel okul fiyatlarının sadece bir sene için istediği fiyatların bir milyona yaklaştığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na göre, Türkiye'de yaklaşık 19 milyon öğrenci örgün eğitim alıyor. Bunların yaklaşık 1.6 milyonu özel okula gidiyor. Yaklaşık 176 bin öğretmen ise özel okullarda görev yapıyor.

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TÜRKİYE'DEKİ FİYATLAR, KRALİYET ÇOCUKLARININ EĞİTİM MASRAFIYLA YARIŞIYOR

Fiyatlar velileri ayaklandırırken, Türkiye’deki eğitim ücretlerinin, dünyanın en pahalı üniversiteleriyle yarışır hale geldiği eleştirilerine sebep oldu. Öte yandan Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi'nin çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in eğitim aldığı Lambrook School'a üç çocuk için ödenen yıllık ücret 80 bin sterlin (yaklaşık 3.5 milyon TL).

"YÜZDE 54,8 ORANINDAKİ ZAM ORANINA UYULMUYOR"

3 Ocak 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', özel öğretim kurumlarının ücretlerine yönelik hükümlerde değişiklik yapmıştı.

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Açıklanan enflasyon verileri ile özel okulların gelecek yıl yapabilecekleri en yüksek zam oranı netleşirken; özel eğitim kurumları okul ücretine en fazla 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE ve TÜFE'nin toplamının yarısı kadar zam yapabilecekti. Enflasyon verilerine göre ise 2025'te özel okulların en fazla yüzde 54,8 oranında zam uygulayabileceği kaydedilmişti.

Okulda devam eden öğrenciler için ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak ve bu ücretlere daha fazla bir artış yapılmayacağı, düzenleme sayesinde bu ücretlerde sadece enflasyon oranında artış yapılmasının sağlandığı aktarılmıştı. Ancak veliler, bahsi geçen fiyatların bu sınırın üzerinde olduğunu iddia ediyor.

"ETÜT ÜCRETSİZ DENİLİYOR AMA FİYATI İKİ KATINA ÇIKTI"

Okul ücretlerine zam oranına sınır getirilirken, yemek-servis gibi giderlerde herhangi bir tavan bulunmuyor.

Örneğin, bir kolejde geçtiğimiz yıl 50 bin TL olan yemek ücreti, yüzde 100 zamla 100 bin TL olurken; bir veli, zorunlu olmadığı açıklanan etütlerin parasının kayıt sırasında zorunlu olarak alındığını ve geçtiğimiz yıl 17 bin TL olan etüt ücretinin 49 bin TL'ye çıkarıldığını söyledi.

"VELİLERDEN FAHİŞ ÜCRET İSTİYORLAR" Sosyal medyada okul zamlarına tepki gösteren bir kullanıcı, "Türkiye’deki okul öncesi eğitim ücretleri, dünyanın en pahalı üniversiteleriyle yarışır hale geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği zam sınırına uymayan kurumlar, velilerden fahiş ücret istiyor" ifadelerini kullandı. "YEMEK PARASI DÜNYA MUTFAĞI RESTAURANT FİYATI" Yine okulun velilerden talep ettiği yemek ücretleri de eleştirilerin odağında. Bir veli, yemek parası 150 bin TL olan okulla ilgili şunları söyledi: "180 gün eğitim öğretim takvimi günlük 833 TL'ye geliyor. Çocukların çoğu bu yemekleri yemiyorlar. Ödenen para, zincir dünya mutfağı restaurant fiyatı." Geçmişten biri gelse şu halimize güler. Çocuklarımız daha nitelikli işçiler olsun diye milyonlar ödüyoruz :)



İlkokuldan üniversiteye 10 20 milyon eğitim masrafı yapacağız da çocuk 50 bin lira fazla maaş alacak. pic.twitter.com/ay4jYv1fGv — Emrah Safa Gürkan (@jeandpardaillan) January 14, 2025 "HEM VELİNİN MALİ YÜKÜ ARTIYOR HEM FIRSAT EŞİTLİĞİ ZEDELENİYOR" Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Habertürk'e yaptığı açıklamada, son yıllarda özel okul fiyatlarına yapılan zamların hem velilerin mali yükünü artırdığını hem de eğitime erişimde fırsat eşitliğini zedelediğini söyledi. Prof. Dr. Eraslan, özel okul ücretlerinin hesaplanmasında dikkate alınan temel unsurları özetledi: Operasyonel maliyetler: Öğretmen maaşları, bina kirası, enerji giderleri ve eğitim materyalleri gibi temel harcamalar fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Teknoloji ve altyapı geliştirmeleri: Dijital dönüşüm ve yenilikçi eğitim uygulamaları, okulların teknolojiye yaptığı yatırımları artırır. Bu da ücretlere yansır. Ekonomik dalgalanmalar: Kur dalgalanmaları ve küresel ekonomik krizler, ithalata dayalı materyallerin maliyetini artırarak fiyatları yükseltir. Piyasa rekabeti: Sektördeki rekabet, bazı okulları eğitim kalitesinden ödün vermeden daha yüksek fiyat politikalarına yönlendirebilir. Prof. Dr. Eraslan, bu durumun fiyat politikalarının daha şeffaf ve erişilebilir bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini açıkça gösterdiğini aktararak, "Velilerin hangi kalemlere ödeme yaptığını anlaması, güven ve şeffaflık açısından kritik öneme sahiptir" dedi.