Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem HT Trend Savcı Sayan'dan özel okul ücretine isyan

        Savcı Sayan'dan özel okul ücretine isyan

        Eski milletvekili ve Ağrı'nın önceki dönemki belediye başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artan özel okul ücretlerine tepkisini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 19:16 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savcı Sayan'dan özel okul ücretine isyan
        ABONE OL
        ABONE OL

        Özel okulların astronomik ücretleri tartışılmaya devam ederken bir tepki de Savcı Sayan'dan geldi.

        Eski milletvekili ve Ağrı'nın önceki dönemki belediye başkanı Sayan, sosyal medya hesabından bir özel okulun 2025-2026 eğitim öğretim yılının tarifesini paylaştı. Kayıt dönemine göre ücretlerin değiştiği görülürken 550 bin TL'yi aşan eğitim ücretinin yanında 140 bin TL'den fazla yemek ücreti talep ediliyor. Erken kayıtta 700 bin lirayı aşan toplam ücretin daha geç kayıtlarda arttığı da görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bu kirli oyunun ömrü tükendi'
        'Bu kirli oyunun ömrü tükendi'
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        30 yıl sonra intikamını aldı
        30 yıl sonra intikamını aldı
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Habertürk Anasayfa