Savcı Sayan'dan özel okul ücretine isyan
Eski milletvekili ve Ağrı'nın önceki dönemki belediye başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artan özel okul ücretlerine tepkisini dile getirdi
Özel okulların astronomik ücretleri tartışılmaya devam ederken bir tepki de Savcı Sayan'dan geldi.
Eski milletvekili ve Ağrı'nın önceki dönemki belediye başkanı Sayan, sosyal medya hesabından bir özel okulun 2025-2026 eğitim öğretim yılının tarifesini paylaştı. Kayıt dönemine göre ücretlerin değiştiği görülürken 550 bin TL'yi aşan eğitim ücretinin yanında 140 bin TL'den fazla yemek ücreti talep ediliyor. Erken kayıtta 700 bin lirayı aşan toplam ücretin daha geç kayıtlarda arttığı da görülüyor.