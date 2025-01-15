Yasin Özcan, Aston Villa'da!
Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan, 8 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oldu.
Kasımpaşa'nın yetiştirdiği, Türk futbolunun gelecek vadeden genç yıldız adayı Yasin Özcan, Aston Villa'ya transfer oldu.
Aston Villa'nın, Yasin için Kasımpaşa'ya 7 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro da bonuslar olmak üzere toplam 8 milyon Euro ödeyecek.
Aston Villa ayrıca, yapılan anlaşma gereği Kasımpaşa'ya Yasin'in bir sonraki satışından %20 pay verecek.
Genç yıldız Kasımpaşa altyapısından Avrupa'ya transfer olan ilk futbolcu oldu.